Efemérides del 14 de mayo: qué pasó un día como hoy

Raúl Alfonsín junto a Carlos Menem.

Cada 14 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de George Lucas y Mark Zuckerberg, hasta la sucesión democrática entre Raúl Alfonsín a Carlos Menem.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1879 - Fallo arbitral

Por arbitraje del entonces presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, la Argentina cedió a Paraguay la ciudad de Villa Occidental y territorios vecinos en el Chaco Paraguayo. Su soberanía quedó en disputa luego de la guerra de la Triple Alianza. La ciudad pasó a llamarse Villa Hayes en honor al mandatario estadounidense.

1897 - Guillermo Marconi

El ingeniero italiano realizó la primera transmisión de radio, al unir una distancia de seis kilómetros, desde el canal de Bristol (Inglaterra) a Penarth (Gales). Marconi compartió en 1909 el Premio Nobel de Física con Carl Braun en reconocimiento a sus aportes a la telegrafía inalámbrica.

1944 - Nacimiento de George Lucas

Nació en la ciudad de Modesto, en California, el cineasta y productor estadounidense, creador de las sagas Star Wars e Indiana Jones y de la productora Lucasfilm. Lleva realizadas unas 40 películas y ganó un premio Óscar en 1991.

George Lucas.

1949 - Central de Buenos Aires

El Gobierno del general Juan Domingo Perón nacionalizó el Ferrocarril Central de Buenos Aires, que unía a la capital argentina con la provincia de Santa Fe, el último en manos extranjeras que funcionaba en el país, y lo anexa al Nacional General Urquiza.

1955 - Pacto de Varsovia

El acuerdo se firmó en la capital polaca de mutua defensa entre los países del bloque socialista encabezado por la entonces Unión Soviética. Se disolvió en 1991, luego de la caída del muro de Berlín que dividía a Alemania y que marcó el principio del fin de la Unión Soviética.

1962 - Nacimiento de Ian Astbury

En el condado inglés de Cheshire nació el cantante, actor y líder de la banda de hard rock británica The Cult. Reemplazó la voz de Jim Morrison en la banda The Doors of the 21st Century, formada en 2002 por los músicos originales del grupo The Doors que lideraba el cantautor fallecido en París en 1971.

1984 - Nacimiento de Mark Zuckerberg

Nació en la ciudad de White Plains, en Nueva York, el programador y empresario, uno de los creadores de Facebook, la mayor red social del mundo con más de mil millones de usuarios.

1989 - Carlos Menem

El dirigente peronista y gobernador riojano ganó las elecciones presidenciales para suceder al radical Raúl Alfonsín, con lo que hubo una sucesión democrática entre presidentes de distintos partidos políticos por primera vez desde 1916.

1998 - Fallecimiento de Frank Sinatra

A los 82 años murió en la ciudad de Los Ángeles, en California, el cantante y actor, una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. Actuó en 55 películas y ganó tres Premios Óscar y doce Grammy, entre otros galardones.

Frank Sinatra.

2003 - Fallecimiento de Dante Quinterno

A los 93 años murió en Buenos Aires el guionista, dibujante, empresario editorial y creador de los populares personajes Patoruzú, Isidoro Cañones, Patoruzito, Don Fierro y Pepín Cascarón​. Fue el productor y director de Upa en apuros (1942), el primer filme de dibujos animados en colores del país.

2004 - Fallecimiento de Gato Dumas

A los 65 años murió en Buenos Aires el cocinero, docente y escritor Carlos Alberto Dumas Lagos, figura de la gastronomía argentina.

2015 - Fallecimiento de B.B. King

Murió en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, a los 89 años, el guitarrista, cantante y compositor estadounidense Riley Ben King, uno de los artistas más destacados de la historia del blues.