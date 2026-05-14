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Diego Milito liquidó a la AFA tras la polémica eliminación de Racing ante Rosario Central: "El fútbol argentino está roto"

Diego Milito apuntó contra Claudio 'Chiqui' Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino tras la polémica eliminación de Racing frente a Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Qué dijo el presidente de la 'Academia'.

13 de mayo, 2026 | 22.25

La polémica eliminación de Racing Club ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 provocó la reacción de Diego Milito, presidente de la 'Academia', quien apuntó contra Claudio Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino. Una vez finalizado el encuentro, el mandamás del cuadro de Avellaneda criticó duramente al 'Chiqui' y su gestión, luego de los fallos arbitrales que lo perjudicaron ante el 'Canalla'.

"Hay que empezar a decir las cosas, estoy cansado. Hoy nos sentimos robados una vez más. Nos deja tristes y enojados. ¿Hasta cuándo? Terminar de esta manera me duele. El fútbol argentino está roto y no da para más, hay que hacer algo. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso", sentenció el 'Príncipe' ante los micrófonos.

Noticia en desarrollo.

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