Jorge Rial hizo una fuerte revelación.

El escándalo alrededor de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo explosivo y esta vez la bomba llegó de la mano de Jorge Rial, quien lanzó una acusación que sacudió fuerte al Gobierno.

Fiel a su estilo, el conductor utilizó sus redes sociales para compartir información que, según él, podría convertirse en uno de los mayores problemas políticos del oficialismo en las próximas semanas. Y lo hizo sin medias tintas.

¿Cuál es la verdad que salió a la luz por el caso Adorni?

“El verdadero escándalo de Manuel Adorni es el tema sobresueldos”, escribió Rial, poniendo el foco en un punto que hasta ahora no había sido el eje central de las discusiones públicas.

La información que dio Jorge Rial.

Pero lo más fuerte llegó después, cuando amplió su denuncia y habló de una práctica que, según su versión, no sería aislada. “Hay muchos que cobran 30 mil dólares mensuales por fuera de su sueldo y en negro”, lanzó, dejando flotando una acusación gravísima.

Además, Rial apuntó directamente contra el estilo de vida del funcionario y sugirió que ese sería uno de los problemas centrales. “Su gesto de nuevo rico grasa deja en posición adelantada a todos los funcionarios”, disparó, con una crítica que no pasó desapercibida.

Los gastos de Adorni hicieron saltar todo

Lejos de bajar el tono, el periodista redobló la apuesta con una frase que terminó de encender la polémica. “El problema es que el Bovocero se los gastó todo junto”, escribió, jugando con el apodo que suele usar para referirse a Adorni.

El contexto no es menor. El Gobierno viene atravesando semanas complicadas por distintas denuncias y cuestionamientos, y este nuevo frente podría profundizar aún más la crisis si aparecen pruebas que respalden las afirmaciones.

Por ahora, desde el oficialismo no hubo respuestas concretas a estas acusaciones. Sin embargo, en el mundo político ya hablan de un tema que podría escalar rápidamente en la agenda mediática.

A esto se le suma que denunciaron al hermano de Manuel Adorni, también funcionario público, por enriquecimiento ilícito. El caso del jefe de gabinete hizo explotar una bomba de corrupción dentro del gobierno y parece que hay mucha información que va a empezar a salir a la luz.