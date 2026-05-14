Hot Sale 2026: últimas horas para ofertas imperdibles en viajes y turismo

El Hot Sale 2026 empezó con todo y promete extenderse hasta el miércoles 13 de mayo, ofreciendo promociones en múltiples rubros, con un protagonismo especial para el sector de viajes y turismo. Esta campaña, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, reúne a más de 800 marcas distribuidas en 10 categorías, disponibles para consultar en hotsale.com.ar.

Para quienes están pensando en organizar escapadas, vacaciones de invierno o verano, esta es una oportunidad ideal para conseguir precios más bajos en agencias de viaje, aerolíneas, empresas de buses de larga distancia, asistencia al viajero, alquiler de autos y hoteles, entre otros servicios.

Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas, resaltó que “este año hay un récord absoluto de ofertas publicadas al inicio de la acción, con 49 ofertas”, y agregó que “hay muchas opciones para aprovechar en destinos internacionales”, lo que convierte esta edición en una de las más atractivas para quienes buscan viajar fuera del país.

Por su parte, Julián Gurfinkiel, fundador de Turismocity, señaló que “la venta va muy bien con más descuentos y financiación”, destacando que se han visto propuestas para volar a Miami hasta un 30% más baratas. Además, comentó que la venta de paquetes turísticos está un 50% arriba en comparación con el año pasado, evidenciando un crecimiento significativo en la demanda.

Desde la agencia Almundo destacaron que existe una marcada tendencia hacia la compra de pasajes aéreos internacionales, que representan el 85% de las búsquedas, mientras que los viajes dentro del país suelen reservarse con menos de 30 días de anticipación. Esto refleja un cambio en las preferencias y en la planificación de los viajeros.

El Hot Sale 2026 se destaca por las offertas y descuentos en viajes.

Sin embargo, expertos advierten que no conviene confiar ciegamente en todos los descuentos anunciados. Es fundamental tener una referencia del precio real para evaluar la verdadera conveniencia de las promociones. Además, recalcan que probablemente no se verán súper descuentos para fines de semana largos o las vacaciones de julio, por lo que es importante estar atentos y planificar con realismo.

Entre las propuestas más destacadas en esta edición del Hot Sale 2026, se encuentran diversas opciones de financiación y rebajas en pasajes, paquetes y servicios complementarios que pueden ayudar a reducir considerablemente el costo de las próximas vacaciones.

Algunas propuestas de descuentos y financiación del Hot Sale

En el aeropuerto, Aeropuertos Argentina ofrece promociones en tiendas y servicios en los aeropuertos de Ezeiza, Bariloche, Mendoza y en el Aeroparque Jorge Newbery. Por ejemplo, hay descuentos en embalaje de valijas, accesos a salas vip o los Fast Pass que permiten evitar filas en los trámites, entre otros beneficios.

Aerolíneas Argentinas ofrece un 10% de descuento en todas las rutas y financiación de hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas (detalles en su sitio web). Iberia presenta precios promocionales para viajar entre el 1 de junio y el 24 de octubre (excepto del 8 al 26 de julio), con vuelos desde menos de 2.000.000 de pesos.

Gol extiende sus descuentos del Hot Sale al Hot Week, del 14 al 17 de mayo, con rebajas de hasta 20% en pasajes aéreos, más un 10% adicional utilizando el cupón HOTGOL10. Los pasajes pueden adquirirse para viajar entre mayo y junio, y desde agosto hasta el 15 de diciembre de 2026.

Para quienes buscan ofertas para viajar al Mundial, aunque hay pocas, existen opciones para Miami y Nueva York, tanto en vuelos como hoteles. Según Matías Mute, quien tiene flexibilidad de zona y busca precio, aún puede conseguir alojamiento en Nueva York para las fechas de la final a buen precio.

Los vuelos y paquetes de viajes al Caribe son una tendencia del Hot Sale.

En viajes y paquetes al Caribe y Brasil, Punta Cana ofrece hoteles de lujo como las cadenas RIU y Bahía Príncipe, con una semana en promedio por US$ 1.000. En el Nordeste de Brasil, destinos como Maragogi y Porto de Galinhas rondan los US$ 450 por una semana en hoteles 3 estrellas con desayuno y, según el caso, vuelos con carry on. También aparecieron vuelos directos a Aruba desde US$ 632 ida y vuelta con carry on, según Promociones Aéreas.

Las millas Smiles ofrecen en Hot Sale la posibilidad de usar Viaje Fácil, un producto que permite reservar un pasaje con hasta 11 meses de anticipación, congelando el precio en millas o millas + pesos sin necesidad de tener todo el saldo disponible al momento. Solo se pagan las tasas e impuestos junto al costo del servicio, con tiempo hasta 60 días antes del vuelo para completar el pago.

En resorts all inclusive, Club Med tiene descuentos en varios resorts y flexi cancelación en reservas, con niños gratis en el Caribe si comparten habitación con los padres. Las promociones aplican para viajes entre mayo de 2026 y junio de 2027.

En asistencia al viajero, Assist Card ofrece descuentos en sus planes de cobertura y financiación en hasta 12 cuotas. Para quienes pagan en un solo pago, hay un 15% de descuento extra.

Para verano en Punta del Este, el complejo Tío Tom, all inclusive, ofrece descuentos y financiación en las estadías, con un 20% de descuento para enero y un 30% para febrero, según el mes en que se reserve.

Por último, para circuitos por Europa, la mayorista Vietur ofrece un viaje por 16 ciudades europeas de 15 noches con guía en español, traslados, seguros y hotel con desayuno (no incluye aéreos) por US$ 2.371, en lugar de US$ 2.635.