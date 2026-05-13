Con el correr de los días se esperan descensos por debajo de lo habitual para este mes.

Luego de varios días marcados por la inestabilidad, con un ambiente húmedo, fuertes precipitaciones y ráfagas de viento, a mediados de esta semana el tiempo cambiará de nuevo con el ingreso de un aire frío con ausencia de lluvias, por lo que habrá que reforzar el abrigo. Este panorama coincide con la crisis que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional por el ajuste del gobierno de Milei.

El lunes dio inicio a la temporada de frío, con temperaturas mínimas que rondaron los cuatro grados y máximas de 16. Pero con el correr de los días se esperan descensos por debajo de lo habitual para este mes.

Según el sitio especializado Meteored, el martes se caracterizó por ser una jornada fría, con mínimas de 10 y máximas de 19. Y este miércoles se volvieron a registrar bajas temperaturas, con mínimas de 10 y máximas de 18.

Pronóstico del tiempo: cuándo arranca la inestabilidad

Para este jueves, el viento del noroeste estará presente en Buenos Aires, con mínimas de ocho y máximas de 18, mientras el cielo seguirá nublado. Hacia el viernes, habrá un leve aumento de temperaturas con una máxima de 21.

De cara al fin de semana, el sábado dará inicio a un frente frío que traerá heladas en Buenos Aires, con mínimas de 13 y máximas de 17. Finalmente, el frío se intensificará el domingo, con mínimas de seis.

Por otro lado, no se prevén precipitaciones. Sin embargo, habrá que esperar próximas actualizaciones, por lo que no se puede descartar la presencia de lluvias.

Aunque la mayor probabilidad de tormentas se concentra sobre el extremo noroeste argentino, especialmente en sectores de la provincia de Misiones y en el norte de Corrientes.

En las zonas mencionadas, el desarrollo de áreas de tormentas estará más asociado a sistemas activos sobre Paraguay y el sur de Brasil, donde podrían registrarse fenómenos algo más organizados.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante la posibilidad de lluvias intensas, se recomienda a la población: