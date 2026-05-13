Argentinos le ganó a Huracán y es semifinalista del fútbol argentino

En una noche cargada de tensión y emociones contenidas en La Paternal, Argentinos Juniors logró el objetivo: venció a Huracán por la mínima diferencia y selló su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Nicolás Diez tuvo que sufrir hasta el tiempo extra para quebrar la resistencia de un ordenado conjunto de Parque Patricios.

El encuentro comenzó con ambos equipos mostrándose cautelosos. Durante los primeros 45 minutos, el juego se desarrolló lejos de las áreas, con imprecisiones y pocas situaciones de riesgo. Apenas un remate de Caicedo que controló Brayan Cortés y un tiro libre de Jainikoski sobre el final de la primera etapa inquietaron a los arqueros.

En el complemento, la tónica no cambió demasiado, aunque la intensidad subió. A los 10 minutos, el arquero chileno Cortés se vistió de héroe con una impresionante doble tapada ante un cabezazo de Nervo y un remate posterior de Caicedo. Argentinos respondió con un cabezazo de Molina y un intento de larga distancia de Lescano, pero el 0-0 fue inamovible tras los 90 minutos reglamentarios.

Con el cansancio a cuestas pero la ambición intacta, el "Bicho" salió a buscar el partido en el alargue. Apenas iniciada la primera etapa suplementaria, a los 4 minutos, llegó la jugada que rompió el marcador: Leandro Lozano envió un centro preciso desde la derecha para que Tomás Molina, con un testazo implacable, venciera la estirada de Hernán Galíndez.

Con el 1-0 a favor, Argentinos se replegó con inteligencia. En el segundo tiempo suplementario, Huracán intentó por todos los medios buscar la igualdad, pero careció de profundidad y claridad ante una defensa local que se mostró sólida y decidida a proteger su lugar en la siguiente fase.