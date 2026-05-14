Cómo le fue a la Argentina cada vez que Shakira hizo la canción del MUndial

La cantante colombiana grabó el anuncio en el Maracaná.

Por medio de un clip grabado en el estadio Maracaná, Shakira les anunció a sus fans y a los hinchas de todo el mundo que va a ser la encargada de dar la canción oficial del Mundial. Esto provocó una curiosidad sobre cómo fue el funcionamiento de la Selección Argentina cada vez que la cantante se hizo cargo de darle el ritmo a las jornadas de la competencia más importante en el planeta fútbol.

“Desde el estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. Llegará el 5 de junio. ¡Estamos listos!”, expresa el anuncio que realizó por medio de su cuenta de Instagram. El clip entrega un pequeño adelanto, que para muchos se trata de una melodía n que promete entregar un ritmo bastante bailable. Además, fue compartido por las redes de la FIFA y del certamen.

En lo que respecta al conteo, hay un detalle más que particular. Shakira en su publicación colocó el balón correspondiente al Mundial 2006. En aquella oportunidad, la cantante no fue la encargada de hacer la canción oficial, debido a que la elegida se trató de “Time of Our Lives”, que fue interpretada por IL Divo y Toni Braxton. Aunque la colombiana sí estuvo presente en el show de la final con “Hips Don’t Lie”. Un certamen donde la Argentina quedó eliminada en cuartos de final contra Alemania.

Mientras que para la edición del 2010, Shakira fue la encargada de diseñar la canción oficial del certamen y lo hizo por medio de “Waka Waka” o también conocida como “This Time for Africa”. En esta oportunidad, el conjunto dirigido por Diego Armando Maradona quedó eliminado nuevamente en los cuartos de final frente a su par germano, después de ser goleado.

Para la versión del 2014, hay un detalle particular porque son varias las canciones que funcionaron como oficiales. Shakira estuvo presente con “La La La”, pero se reconoce como la más destacada de todas a la de Pitbull con Jennifer Lopez y Claudia Leitte, que grabaron “We Are One”. En este caso, la Argentina alcanzó la final y fue superada nuevamente por Alemania en el tiempo extra.

Un mundial con tres presentaciones

Se trata de algo inédito y que provocó varios comentarios negativos en las redes sociales por parte de los fanáticos. Esto es producto de que la FIFA confirmó que los tres países encargados de organizar el evento van a tener su propio show de presentación. Algo que va en contra de lo que sucedió en la edición de Corea y Japón en el 2022, en donde se pudo apreciar una sola ceremonia de presentación que quedó en manos de Seúl con el partido que Francia perdió a manos de Senegal.

"Estas ceremonias reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo. Una forma poderosa de dar comienzo a una verdadera celebración global", expresó Gianni Infantino sobre la decisión de cambiar la forma en la que el certamen arrancará.

Por ende, la primera ceremonia quedará en manos de México en su debut ante Sudáfrica en la tarde del jueves 11 de junio. Mientras que Canadá tendrá su show el viernes 12 contra Bosnia. Por último, Estados Unidos hará su debut contra Paraguay el mismo día, pero en la franja horaria de las 22. Lo que quedará como resultado es que en menos de 48 horas en un certamen se inaugure tres veces.