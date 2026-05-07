Shakira da a conocer "Dai Dai", la canción oficial del Mundial

La cantante colombiana Shakira dio a conocer el jueves "Dai Dai", la canción oficial del Mundial que comienza en pocas semanas, con un video grabado en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Shakira presentó un adelanto de la canción con un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, la cantante aparece junto a un grupo de bailarines vestidos con los colores de varias de las selecciones que participarán en el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.
En el video también se ven los balones de los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, en una aparente referencia a los torneos en los que la colombiana tuvo una participación estelar a nivel musical.
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La estrella pop fue la intérprete de las canciones oficiales del Mundial 2010 -Waka Waka (Esto es África) y de la Copa del Mundo 2014 (La La La). En el Mundial 2006 cantó su éxito "Hips Don't Lie" en la ceremonia de clausura.
Con información de Reuters