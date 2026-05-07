Shakira celebra un concierto abierto en la playa de Copacabana de Río de Janeiro

​La cantante colombiana Shakira dio a conocer el ‌jueves "Dai Dai", ‌la canción oficial del Mundial que comienza en pocas semanas, con un video grabado en el mítico estadio Maracaná de Río ​de Janeiro.

Shakira ⁠presentó un adelanto de ‌la canción con un ⁠video publicado ⁠en sus redes sociales. En las imágenes, la cantante aparece junto ⁠a un grupo ​de bailarines vestidos ‌con los colores de ‌varias de las selecciones ⁠que participarán en el torneo que se jugará del 11 de junio ​al ‌19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

En el video también se ven los ⁠balones de los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, en una aparente referencia a los torneos en los que la colombiana tuvo una ‌participación estelar a nivel musical.

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La estrella pop fue la intérprete de las canciones oficiales del Mundial 2010 -Waka Waka (Esto es ‌África) y de la Copa del Mundo 2014 (La La La). ‌En ⁠el Mundial 2006 cantó su éxito "Hips Don't ​Lie" en la ceremonia de clausura.

Con información de Reuters