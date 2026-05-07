Los tenistas no se sienten respetados, dice Sinner en medio de amenaza boicot al Abierto de Francia

Abierto de Italia

Los tenistas ​han amenazado con boicotear el Abierto de Francia si no se aumenta su premio en metálico ‌ya que no se ‌sienten respetados, declaró el jueves el número uno del mundo, Jannik Sinner.

Aryna Sabalenka y Coco Gauff habían respaldado esta drástica medida el martes, alegando que los jugadores probablemente recibirán menos del 15% de los ingresos del torneo, muy por debajo del 22% que exigían.

La disputa entre ​los organizadores del ⁠Abierto de Francia y los jugadores se agravó después ‌de que el torneo anunciara un aumento ⁠del 9,5% en los premios en ⁠metálico a 61,7 millones de euros (72,19 millones de dólares).

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Los jugadores afirmaron en un comunicado que su participación en los ⁠ingresos del torneo había disminuido del 15,5% en ​2024 al 14,9% previsto para 2026.

"Se trata ‌más bien de respeto. Porque ‌creo que damos mucho más de lo que recibimos ⁠a cambio. No es solo por los mejores jugadores, es por todos nosotros, los jugadores", declaró Sinner a periodistas. "Por supuesto, hablamos de dinero. Lo más importante es ​el ‌respeto, y simplemente no lo sentimos".

Sinner señaló que el asunto no se ha resuelto a pesar de que los 10 mejores jugadores y jugadoras del ranking escribieron una carta a los organizadores de ⁠los Grand Slam el año pasado, solicitando una mayor participación en los ingresos.

"No es agradable que, después de un año, ni siquiera estemos cerca de una conclusión sobre lo que nos gustaría", dijo. "Así que entiendo que los jugadores hablen de boicot, porque es por ahí por donde tenemos que ‌empezar. Ya llevamos mucho tiempo con esto. Ya veremos qué pasa en el futuro".

Novak Djokovic también respaldó los comentarios de Sabalenka, elogiándola por emerger como una líder.

"Me alegra que haya voluntad por parte de los líderes de nuestro deporte, ‌como Sabalenka, de dar un paso al frente y comprender la dinámica de cómo funciona la política del tenis, así como ‌los matices ⁠y lo que realmente hay que hacer, no solo en beneficio y por el bienestar ​de ella, sino de todos", dijo.

"Para mí, eso es verdadero liderazgo y creo que debe mantenerlo. Lo aplaudo", agregó.

Con información de Reuters