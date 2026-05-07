Bullrich y Pilar Ramírez se mostrarán este viernes juntas en CABA tras polémica por Adorni

Después de pedir que Manuel Adorni presente lo antes posible su declaración jurada para dejar de dañar al Gobierno, Patricia Bullrich y Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza CABA y cercanísima a Karina Milei, tienen previsto caminar juntas por la zona sur de la Ciudad durante la tarde de este viernes, día que El Destape había anticipado en una nota del 25 de abril.

Ramírez recorre todas las semanas distintos puntos de la Capital Federal, invitando a diversos funcionarios y dirigentes para participar de cada una de esas caminatas. Este viernes, la invitada es Bullrich, quien el miércoles pasado descartó atravesar un mal momento en su relación con Karina.

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Está previsto que durante la tarde recorran el centro comercial Chilavert, en Lugano, y que mantengan un encuentro con el dueño de Ruibal, una empresa argentina que diseña, fabrica y distribuye juegos de mesa por todo el país y América Latina. La caminata de Bullrich por la Ciudad, casi como si se tratara de un acto de campaña, había empezado a planificarse el 17 de abril en un encuentro que incluyó la presencia de Karina y legisladores locales y nacionales de la CABA.

El miércoles por la tarde, Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y parte de la mesa chica de Bullrich, ya había encabezado un encuentro con gastronómicos para confrontar con las políticas del Gobierno porteño que "los vuelve locos". Según destacó en sus redes sociales, los comerciantes "están muy preocupados porque reciben inspectores que los clausuran totalmente en forma arbitraria, no les dan las razones, no les dan los plazos que tienen que seguir, y eso le impacta mucho en la economía de los bares y los restaurantes". Uno de los motivos de clausura del último tiempo está ligado íntimamente a la gestión de residuos por parte de estos locales.

Por el momento, incluso después de haber expuesto el malestar alimentado por la falta de explicaciones de Adorni, el vínculo porteño entre ella, su armado y el partido transita por buenos carriles, sin ninguna repercusión negativa tras la entrevista que brindó a A24. Asimismo, desde el bullrichismo aclararon que la senadora no planeó nada que no le haya sido anticipado al presidente Javier Milei y que sólo hizo públicas las apreciaciones que comparte todo el Gobierno y gran parte del país. De este modo, se descartó que haya declarado con intenciones de romper lazos con los violeta.

El miércoles, Bullrich exigió que Manuel Adorni presente rápidamente su declaración jurada para explicar el origen de los fondos que le permitieron adquirir diversas propiedades, remodelarlas y costear viajes caros por el país y el mundo para él y su familia. La senadora ejecutó así otro gesto de autonomía que se sumó a la aceleración de una agenda política propia -nacional e internacional- además de gestos de acercamiento con el PRO de Mauricio Macri pese a la guerra silenciosa que lleva La Libertad Avanza contra el partido amarillo. Para el armado de la senadora, es ilógico que ambos espacios compitan por separado si el objetivo es garantizar la reelección de Javier Milei.