Ver Racing vs. Botafogo en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Racing en el último cruce contra Botafogo.

Racing visita este miércoles a las 21:30 a Botafogo de Brasil por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. Un partido importante para la "Academia" en la lucha por clasificar a la siguiente instancia de la competición y, sobre todo, mejorar la pálida imagen que dejó en sus últimas presentaciones desde lo futbolístico. Algo que parece pesar tanto o más que los malos resultados cosechados.

El conjunto de Gustavo Costas viene de empatar el domingo sin goles frente a Huracán. Una igualdad que le permitió entrar por la ventana a los playoff como octavo, favorecido por la derrota de Barracas Central contra Banfield. Pero el equipo jugó un partido muy flojo, estuvo cerca de perderlo por un offside milimétrico de Jordy Caicedo (había puesto en ventaja al "Globo") y marcha décimo sexto en la tabla general, lo que denota que la campaña está muy por debajo de las expectativas generadas.

Por dónde ver Racing contra Botafogo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Botafogo y Racing será transmitido por ESPN o la plataforma de Disney +.

Una baja sensible para Costas

El entrenador no podrá contar en los próximos encuentros con Ezequiel Cannavo. El lateral derecho salió lesionado y con lágrimas en sus ojos del partido frente a Huracán, lo que generó la alarma inmediata de los hinchas, al tratarse de uno de los jugadores con mejor nivel en este desmejorado Racing. Según el cuerpo médico oficial, tiene una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha.

Racing viene de empatar con Huracán.

Esto lo dejará de mínima entre dos y tres semanas afuera de las canchas, por lo que en la "Academia" le prenden velas a Gastón Martirena para que pueda llegar a reemplazarlo ante el "Fogao" y en el Apertura frente a Estudiantes. El lateral uruguayo rrastra un esguince acromio clavicular izquierdo, pero podría infiltrarse para estar disponible. Sino la otra opción es el juvenil Tobías Rubio.

Así las cosas, el once que presentaría Racing es: Facundo Cambeses en el arco; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo en la defensa; Gastón Martirena o Tobías Rubio, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez y Gabriel Rojas en la mitad de la cancha; Santiago Solari, Adrián Martínez y Matías Zaracho o Adrián Fernández para completar el ataque en su visita a Río de Janeiro.