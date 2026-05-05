Crimen de Ángel: el papá del nene exigió justicia y pidió perpetua para la madre y su pareja

A un mes del crimen de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, el papá Luis López exigió justicia para su hijo y pidió prisión perpetua para Mariela Altamirano, madre del niño, y para su pareja Michel González. Ambos están detenidos y siendo investigados por el homicidio del menor.

Luis afirmó que su hijo era víctima de violencia infantil propiciada por su propia madre. "La responsable de la muerte de mi hijo es Altamirano. Ella siempre le pegaba al nene cuando yo no estaba e incluso lo llegó a maltratar en mi presencia", expresó López en diálogo con LN+. El hombre también aseguró que la mujer -en ocasiones- "le pegaba a él".

Además, sostuvo que su abogado, Roberto Castillo -constituido como querellante en la causa, solicitará la máxima condena para Altamirano, quien se encuentra detenida en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, y su pareja, detenido en la cárcel de Comodoro Rivadavia.

Caso Ángel: cómo avanza la causa

Este martes se llevó a cabo una jornada clave en la ciudad de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por el homicidio de Ángel López. El juez Odorisio aceptó al abogado Castillo como representante de la querella de la familia del menor de cuatro años.

El letrado sostuvo que tanto él como su equipo analizarán todas las pruebas hasta ahora dispuestas en la investigación y que se enfocarán en condenar a los culpables del crimen. En este sentido, Castillo indicó que el eje de su estrategia no solo estará puesta en los autores materiales del hecho, también irán contra aquellas personas que tenían a cargo el cuidado del nene.

De esta manera, en los próximos días, se solicitarán nuevas pericias médicas y, además, se llamará a declarar a diferentes testigos que puedan aportar información relevante sobre el vínculo del nene con los sospechosos y sobre sus últimas horas de vida.

En este sentido, Castillo manifestó en conferencia de prensa: "No vamos a permitir que esta causa se cierre con un solo responsable si las pruebas indican que hubo más personas involucradas, ya sea por acción u omisión".

Marcha en Comodoro Rivadavia para pedir justicia por Ángel

Asimismo, Luis López dijo que este martes por la noche se realizará una nueva marcha en pedido de justicia por Ángel. La manifestación se llevará a cabo desde las 20h en la plaza de la Escuela 83. En declaraciones a medios locales, el padre del nene solicitó el acompañamiento de los vecinos.

"Espero que la gente nos acompañe en estos momentos, sobre todo porque mañana se cumple un mes del fallecimiento de mi hijo. Nuestro objetivo es poder sacar a la luz todo lo que está pasando en Comodoro y la injusticia que se le está haciendo a los niños", concluyó.