Guía de descuentos del Banco Nación y Modo para mayo 2026: todos los beneficios que hay este mes

Banco Nación y MODO.

Para este mes de mayo de 2026, el Banco Nación activó en mayo una nueva edición de Semana Nación, un esquema de beneficios diarios que combina descuentos directos, reintegros y financiación en cuotas.

La propuesta se complementa con la billetera digital MODO, que permite pagar con QR y acceder de manera automática a promociones en cientos de comercios adheridos. La lógica es clara: distribuir los descuentos a lo largo de la semana para planificar compras y maximizar el ahorro sin esperar eventos puntuales como Hot Sale o Cyber Monday.

Los mejores descuentos con Banco Nación y MODO

Supermercados y mayoristas

Los lunes hay 20% de descuento en Chango Más, con un tope de reintegro de $25.000 y aplica para compras mínimas de $75.000.

20% de descuento los martes en Coto, con un tope de $25.000 por mes, y aplica para compras con un mínimo de $60.000.

20% de descuento los días jueves en Mayorista Nini. El tope de reintegro es de $20.000 y no tiene mínimo de compra.

20% de descuento en Disco, Vea y Jumbo, con un tope de reintegro de $25.000 los viernes, sábados y domingos. El mínimo de compra es $100.000

20% de reintegro en supermercados Día, con un tope de $20.000 por mes, con un mínimo de compra de $35.000 los viernes y sábados.

Especial jubilados

Aquellos jubilados que cobren sus haberes a través del banco, podrán acceder a un 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto. Se accede pagando con BNA+ MODO y son $5.000 semanales, con un tope de $20.000 por mes, de lunes a viernes.

Tienda BNA+.

Viajes con Banco Nación

3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y en vuelos nacionales.

3, 6 y 12 cuotas sin interés en sombras, alquiler de autos, hoteles, agencias de viaje, productos regionales, y pasajes nacionales.

25% de descuento, todos los días, en comercios de gastronomía adheridos. El tope de reintegro son $10.000 por compra, y se permite un máximo de 5 transacciones por tarjeta, por mes.

3 cuotas sin interés en Despegar, tanto presencial como online.

Farmacias

10% de descuento y 3 cuotas sin interés los días lunes en farmacias adheridas.

Combustible

20% de reintegro con un tope de $10.000 por mes los días viernes en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf.

5% de reintegro extra cargando en Shell, los días viernes y con un tope de reitnegro de $3.000 por mes.

Librerías

10% de reintegro y 3 cuotas sin interés los días sábado en Cúspide, El Ateneo y Yenny. El tope de reintegro es de $10.000 por compra.

Financiación en Tienda BNA+

12 cuotas sin interés para tarjetas Internacional y Gold.

18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Black Signature y Platinum.

15 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética.

24 cuotas sin interés en motos 0km.

48 cuotas sin interés utilizando la opción Préstamo Nación.

Ópticas

10% de descuento, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés en ópticas adheridas. El descuento se hace los días jueves.

Jugueterías

Los sábados hay 3 y 6 cuotas sin interés en Hobby Toys y El Mundo del Juguete.

Bienes Durables

Hasta 20 cuotas sin interés en Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola.

12 cuotas sin interés en JBL y la tienda Samsung oficial.

6 cuotas sin interés en Arredo.

Banco Nación y MODO.

Neumáticos