El cordobés Luck Ra sacó el tema "Te mentiría" y su historia particular sorprendió al cuarteto.

El cordobés Luck Ra sorprendió a todos con los distintos remixes de “Te mentiría”, un gran éxito que ya había conquistado al público en su versión original y en la relectura de La K’onga. La nueva grabación fue lanzada el 20 de febrero de 2021, se convirtió rápidamente en tendencia en las plataformas musicales y se mantiene como uno de los temas más escuchados.

Desde su lanzamiento, “Te mentiría” se posicionó como una joya de la música urbana argentina, acumulando varias versiones que amplificaron su alcance. El cover de La K’onga y el remix con Rusherking se ubicaron ambos en el top 50 del ranking nacional de Spotify muy rápidamente en su momento. El propio Facundo Almenara, nombre real de Luck Ra, encuentra ese éxito muy especial: “Me resulta supergracioso que haya dos ‘Te mentiría’ en ese ranking”.

La historia detrás del tema revela un momento difícil para el artista. “Creo que estaba en uno de los peores momentos de mi vida. A nivel todo, a nivel corazón, a nivel billetera. Más triste que eso no podía estar”, confesó el artista sobre el origen de la canción. Solo en el estudio, comenzó a escribir la letra con una base que encontró en internet, aunque el instrumental final fue distinto, con toques de guitarra que le dio su amigo Javi.

Durante más de un año, el tema quedó guardado, casi olvidado, hasta que Luck Ra lo mostró en un stream sin muchas expectativas: “Era un tema que nunca iba a salir, yo lo hice para tratar de hacer un poco de catarsis, limpiarme por dentro y sacar eso por lo menos en forma de canción. ¡Y a la gente le gustó de más!”.

Al principio, la canción tenía un estilo más pop, pero su productor Renzo le propuso convertirla en reguetón. Aunque al principio dudó, Luck Ra aceptó el cambio y el resultado fue un éxito rotundo: “Cuando salió el tema se fue todo a la mierda. Una locura”.

Luck Ra y el éxito de todas las versiones de su canción

El vínculo con La K’onga llegó poco después, cuando la banda de Villa Dolores pidió sumar “Te mentiría” a su repertorio. Aunque Luck Ra no creció escuchando cuarteto, reconoció la complejidad y riqueza del género: “Son literalmente 20 locos tocando en sintonía. No se puede creer, es como una orquesta, literal”.

La canción de Luck Ra "Te mentiría" paso varios meses olvidada antes de salir a la luz.

La versión de La K’onga, que salió con algunos cambios en la letra, logró incluso más éxito que la original. Luck Ra recuerda con asombro cómo la canción se volvió omnipresente en Córdoba: “Cada vez que estoy en Córdoba, me tomo un taxi y está sonando. En un boliche, en otro, no lo podía creer”.

Además, la relación con La K’onga es cercana y afectuosa: “A los pibes los rebanco, siempre me tienen en cuenta cuando estamos en el mismo lugar. Si están cerca de mí y me dicen ‘vamos a hacer un asadito’, vamos. Les tengo mucho aprecio como personas y como artistas”. Juntos también grabaron una versión propia en estilo tunga-tunga.

Otro capítulo en la vida de “Te mentiría” fue el remix con Rusherking. La idea surgió de manera espontánea mientras charlaban en casa y escuchaban la versión de La K’onga. Rusherking propuso hacer un remix y filmar el video en España, una invitación que Luck Ra aceptó sin dudar: “Dije ‘ya fue’, me re mandé, hicimos el video ahí y fue una hermosa decisión”.

El videoclip superó los millones de visualizaciones y se posicionó como tendencia musical en YouTube Argentina. Facundo Almenara reflexionó sobre el fenómeno: “Te mentiría existe, pero existe el reguetón, la versión cuarteto y ahora el remix. Todo suma, creo yo”.