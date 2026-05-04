En TN dieron los datos que preocupan a Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei afronta una crisis considerable. A los problemas económicos que viene acarreando la gestión actual, se le sumaron en las últimas semanas escándalos que envuelven a varios de sus funcionarios, desde legisladores que tomaron préstamos hipotecarios millonarios sin el asidero salarial suficiente hasta lo ocurrido con Manuel Adorni, investigado por los viajes a Punta del Este; Aruba y la forma en que obtuvo su departamento de Caballito.

Esto no pasó desapercibido para la gente, que demuestra cada vez más su descontento con el jefe de estado y las formas en que lleva las riendas del país, lo cual viene traduciéndose en las encuestas, tal y como mostraron en TN en vivo este último domingo.

Javier Milei se mostró más que violento durante la rendición de cuentas de Adorni en el Congreso.

Los datos que preocupan al gobierno de Javier Milei

Adrián Ventura expuso en vivo una serie de números que reflejan la desconfianza creciente del pueblo hacia Javier Milei, sustraídos de un resumen que Clarín hizo en base a 14 encuestas. "¿La aprobación de la gestión de Milei? El 58% la desaprueba", señaló primeramente el periodista, quien añadió que "el 55% desaprueba el rumbo del gobierno", mientras que de "la situación económica actual, un 58% la desaprueba".

Respecto a las "expectativas económicas", indicó que "el 45% cree que al gobierno le va a ir peor, no le va a ir mejor en materia económica. Solo el 32% cree que le va a ir bien". Para cerrar con los datos, exhibió: "Y la imagen de Milei, un 56% negativa". "Son números muy malos", destacó uno de sus compañeros en el estudio.

"Es una foto de este momento. (...) Algunas (encuestas) muestran una caída más fuerte, otras más tenue. Están mostrando que la imagen de Milei cayó", completó Ventura.