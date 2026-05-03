Trump ve probable rechazo a propuesta de paz hasta que Irán pague precio "suficientemente alto"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los medios antes de subir al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aún no ha revisado el texto exacto de una nueva propuesta de paz iraní, pero indicó que es poco probable que la acepte, ya que los iraníes aún no han "pagado un precio ‌lo suficientemente alto".

Las declaraciones de Trump en las redes sociales ‌pusieron fin a una jornada en la que había reflexionado públicamente sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos, la última señal contradictoria en su intento por poner fin a la guerra que inició hace más de dos meses.

El domingo, Israel ordenó a miles de libaneses que abandonen las aldeas del sur del Líbano, lo que supone una escalada de la guerra contra Hezbolá, aliado de Teherán, que se ha desarrollado en paralelo a la guerra con Irán y podría complicar aún más los esfuerzos de paz a mayor escala.

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Irán ha afirmado que las conversaciones con Washington no pueden reanudarse a menos que también se mantenga un alto el fuego en el Líbano, país que Israel invadió en marzo para atacar a Hezbolá ​después de que el grupo disparó a ⁠través de la frontera en apoyo de Teherán.

Líbano e Israel acordaron una tregua por separado el mes pasado, pero los combates han continuado, ‌aunque a menor escala. El ejército israelí emitió el domingo una advertencia urgente a los residentes de 11 ciudades ⁠y pueblos del sur del Líbano, instándoles a evacuar sus hogares y desplazarse al ⁠menos 1.000 metros hacia zonas abiertas.

El ejército afirmó que estaba llevando a cabo operaciones contra Hezbolá tras lo que describió como una violación del alto el fuego, y advirtió de que cualquier persona que se encuentre cerca de combatientes o instalaciones de Hezbolá podría correr peligro.

LA PAZ NO PARECE ⁠ESTAR MÁS CERCA

Estados Unidos e Israel suspendieron su campaña de bombardeos contra Irán hace cuatro semanas, pero no parecen estar más cerca ​de alcanzar un acuerdo para poner fin a una guerra que ha causado la mayor perturbación jamás ‌vista en el suministro energético mundial, ha agitado los mercados globales ‌y ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de una recesión económica mundial más amplia.

En su publicación en las redes sociales, Trump escribió: "Pronto ⁠revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".

El sábado, un alto funcionario iraní señaló que la propuesta consistiría, en primer lugar, en reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo estadounidense de Irán, ​dejando para más adelante las ‌conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Aunque Trump ya había dicho el viernes que no estaba satisfecho con la propuesta iraní, el sábado afirmó que aún no había escuchado todos los detalles.

"Me han hablado del concepto del acuerdo. Ahora me van a dar el texto exacto", dijo. Cuando se le preguntó si podría reanudar los ataques contra Irán, Trump respondió: "No quiero decir eso. Quiero decir, no puedo decirle eso a un periodista. Si se portan mal, si hacen algo malo, ya veremos. Pero es una posibilidad ⁠que podría ocurrir".

PULSO NUCLEAR

La propuesta de Irán de aplazar las conversaciones sobre cuestiones nucleares hasta más adelante parece contradecir la reiterada exigencia de Washington de que Irán renuncie a sus reservas de más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido como condición para poner fin a la guerra.

Washington afirma que el uranio podría utilizarse para fabricar una bomba. Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico, pero está dispuesto a discutir restricciones al mismo a cambio del levantamiento de las sanciones, tal y como aceptó en un acuerdo de 2015 del que Trump se retiró.

Reuters y otras agencias de noticias han informado durante la última semana de que Teherán proponía reabrir el estrecho antes de que se resuelvan las cuestiones nucleares. El alto funcionario iraní confirmó que este nuevo calendario se ‌había detallado ahora en una propuesta formal transmitida a Estados Unidos a través de mediadores.

Aunque ha repetido en varias ocasiones que no tiene prisa, Trump se encuentra bajo presión interna para romper el control de Irán sobre el estrecho, que ha cortado el 20% del suministro mundial de petróleo y gas y ha disparado los precios de la gasolina en Estados Unidos.

El Partido Republicano de Trump se enfrenta al riesgo de una reacción negativa de los votantes por el aumento de los precios cuando el país acuda a las urnas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Los medios iraníes ‌afirmaron que la propuesta de 14 puntos de Teherán incluye la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas circundantes a Irán, el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos iraníes congelados, el pago de una indemnización, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido ‌el Líbano, así como un nuevo ⁠mecanismo de control del estrecho.

Irán lleva más de dos meses bloqueando casi todo el tráfico marítimo procedente del golfo Pérsico, salvo el suyo propio. El mes pasado, Washington impuso su propio bloqueo a los buques procedentes de puertos iraníes.

Hablando bajo ​condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos confidenciales, el alto funcionario iraní dijo que Teherán cree que su última propuesta de dejar en suspenso las conversaciones nucleares para una etapa posterior es un cambio significativo destinado a facilitar un acuerdo.

"En este marco, las negociaciones sobre la cuestión nuclear, más complicada, se han trasladado a la fase final para crear un ambiente más propicio", afirmó.

(Escrito por David Brunnstrom y William Maclean; editado en español por Carlos Serrano)