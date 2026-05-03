Imagen de archivo de un control policial tras el derrumbe de un andamio en Viena, Austria.

Cinco niños de entre 10 y 14 años resultaron heridos ‌el sábado ‌por la noche en el norte de Austria, cuando una "reliquia de guerra" que se encontraba bajo su hoguera explotó, según informó la policía el domingo.

Los niños formaban parte de ​un grupo ⁠procedente de otra zona del ‌mismo estado de Alta Austria. ⁠El accidente se ⁠produjo en una zona de la localidad de St Oswald bei Freistadt donde ⁠suelen acampar grupos juveniles organizados, ​según informó un portavoz ‌de la policía estatal.

Tras ‌la explosión, la policía inspeccionó ⁠un fogón adyacente y encontró otro objeto que contenía explosivos y que también describieron como una "reliquia ​de ‌guerra", por lo que se llamó a una unidad de desactivación de explosivos para que se ocupara de él, según ⁠informó la policía en un comunicado.

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"Se están llevando a cabo investigaciones para determinar cómo llegaron a encontrarse reliquias de guerra bajo la zona de la hoguera", añadió el comunicado.

La gravedad de ‌las lesiones de los niños no quedó clara de inmediato, según la policía, que añadió que habían sido trasladados a un hospital infantil en ‌la cercana ciudad de Linz.

Aunque en Austria todavía se siguen encontrando bombas de ‌la Segunda ⁠Guerra Mundial, especialmente durante las excavaciones para obras de ​construcción, accidentes como el del sábado son poco frecuentes.

Con información de Reuters