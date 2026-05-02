El 61% de los estadounidenses rechaza la guerra contra Irán y la compara con los conflictos de Vietnam e Irak

Una encuesta difundida este viernes reveló que el 61% de los estadounidenses rechaza las acciones militares llevadas adelante por Donald Trump en Irán.

El estudio, hecho de forma conjunta por el Washington Post, ABC News e Ipsos revela que el conflicto es tan impopular como lo fueron en su momento la guerra de Vietnam en los años setenta y la guerra de Irak en su punto más crítico. Apenas el 20% sí aprueba la decisión del presidente Trump de atacar directamente a la República Islámica.

Después de dos meses de guerra en Medio Oriente, tras la acción militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, diferentes encuestadoras consultaron a los norteamericanos sus opiniones respecto a esa decisión de Washington. Estudios publicados a finales de marzo revelaron que la guerra se convirtió en un "factor de desgaste" de la gestión Trump: alrededor de dos tercios de la población rechaza su gestión del conflicto.

Esta última encuesta, realizada por el Washington Post en conjunto con ABC News e Ipsos, indicó que el 61% de los ciudadanos considera que el uso de la fuerza militar contra Irán fue un error, mientras que menos del 20% cree que las acciones fueron exitosas.

El informe tomó en cuenta y comparó estos datos con el repudio a las guerras de Vietnam y de Irak, que desgastaron la opinión pública de las administraciones de Lyndon Johnson y George Bush.

División entre republicanos y la imagen entre los independientes

Si bien la guerra contra Irán muestra un rechazo transversal, sí mantiene fuertes diferencias según la identificación política. De acuerdo a la consulta del Washington Post, el 79% de los republicanos consideran que la decisión fue correcta. En cambio, el segmento de independientes que tienen preferencia republicana presentan una postura más fragmentada, con un leve predominio de quienes ven la intervención como acierto: el 52% adhiere a la guerra, mientras que el 48% restante cree que fue un error.

Por su parte, los independientes políticos están dispuestos a aceptar un acuerdo de paz que sea peor para Estados Unidos con tal de que la guerra se termine. Alrededor del 50% quiere eso, frente al 39% que anhela un acuerdo a favor de Washington. La mayoría del 79% de los republicanos que respalda la guerra quiere impulsar un mejor acuerdo, incluso si eso significa reanudar la acción militar contra Irán.

Finalmente, uno de los datos más contundentes del sondeo es la falta de confianza en los resultados estratégicos del conflicto. El 65% de los estadounidenses no cree que la guerra logre impedir que Irán desarrolle armas nucleares, lo que pone en duda el principal objetivo declarado por la administración Trump y demuestra un escepticismo generalizado sobre el rumbo de la política exterior estadounidense.

Las consecuencias económicas de la guerra ponen en apuros al presidente Trump

Con la paralización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz se generaron tensiones en los mercados energéticos, aunque en los últimos días el precio del crudo Brent registró una caída del 3,7%, alejándose de sus máximos recientes. Sin embargo todavía persiste la preocupación por la reducción de las reservas globales. Incluso desde la Casa Blanca afirmaron hace algunas semanas que la inflación y el aumento de combustibles podría estirarse "algunos meses", lo que deja caminando sobre la cuerda floja a Trump frente a las elecciones de medio término de noviembre.

Las complicaciones económicas coinciden también empezó a notarse en otras encuestas, las cuales demuestran que la percepción sobre su gestión económica cayó a mínimos históricos, como fue un sondeo de CNN a finales de abril que indicó que su aprobación descendió al 31%, mientras que estudios de CBS News, NBC y otras consultoras reflejaron números de rechazo entre el 37% y el 39%.