Formosa impulsa la profesionalización de PyMEs con foco en empresas familiares y gestión a largo plazo

La provincia de Formosa llevó adelante una jornada destinada a fortalecer la gestión de PyMEs y empresas familiares. La actividad, que contó con el acompañamiento del Gobierno provincial, se realizó en el Galpón “G” del Paseo Costanero y convocó a numerosos empresarios interesados en consolidar sus organizaciones.

La propuesta, encausada por la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), junto a la Escuela de Ejecutivos y en articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Económico, puso el foco en una problemática frecuente del entramado productivo; y es que muchas iniciativas nacen como emprendimientos, algunas evolucionan hacia estructuras familiares, pero pocas logran consolidarse como empresas de familia con proyección en el tiempo y capacidad de trascender a sus fundadores.

Durante la conferencia, se abordaron conceptos clave vinculados a la organización interna, la toma de decisiones y la prevención de conflictos. Los expositores propusieron una mirada integral que permita diferenciar los vínculos afectivos de las responsabilidades empresariales, un punto central en este tipo de organizaciones.

Herramientas para ordenar y proyectar

En el marco del evento, uno de los participantes destacó en diálogo con Agenfor: "Fue una charla muy clara y necesaria, porque muchas veces no se habla de los conflictos que surgen dentro de las empresas familiares hasta que ya es tarde". En la misma línea, otra asistente señaló se llevó "herramientas concretas para ordenar roles y tomar decisiones sin que lo emocional interfiera tanto en lo empresarial".

El encuentro también permitió incorporar criterios para organizar la relación entre familia, propiedad y gestión, así como anticipar escenarios vinculados a la sucesión generacional, el crecimiento de las empresas y los vínculos internos. Estos aspectos resultan clave para garantizar la continuidad de las PyMEs en contextos económicos desafiantes, donde la planificación y la profesionalización se vuelven determinantes.

La Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) subrayó que estas iniciativas son piezas clave de una estrategia integral diseñada para fortalecer a emprendedores y compañías en todas sus fases de crecimiento. En este contexto, pusieron de relieve el valor del programa "Perduramos", una propuesta centrada en transferir herramientas de gestión práctica que permitan profesionalizar la toma de decisiones y consolidar estructuras organizacionales más robustas dentro del mercado actual.

El encuentro evidenció el compromiso del sector privado por adoptar modelos de administración más eficientes y con una perspectiva de largo plazo. Este enfoque no solo busca potenciar la competitividad inmediata, sino también garantizar el desarrollo sostenible y la continuidad generacional de las empresas familiares, lo que asegura su estabilidad frente a los desafíos del futuro.