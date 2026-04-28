Formación pyme: Formosa refuerza la articulación con pequeños productores para el desarrollo rural

La provincia de Formosa avanza en formación dirigida a pequeños productores, especialmente a quienes estarán vinculados al suministro de carbón para la futura Fermosa Biosiderúrgica del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la capital provincial. El objetivo es anticiparse a la demanda que generará el emprendimiento y consolidar un esquema de producción organizado.

El trabajo con los productores se desarrolla de manera sostenida, con foco en brindar herramientas técnicas y organizativas, explicó el director de Asociativismo, Javier Capra, en diálogo con Agenfor. En ese marco, remarcó que la iniciativa forma parte de una planificación más amplia orientada a integrar a los actores locales en este nuevo circuito productivo.

Capra también se refirió a la situación del sector ladrillero, que atraviesa dificultades por la caída de la obra pública a nivel nacional, aunque destacó que a nivel local se abren alternativas. En ese sentido, indicó que "abastece la construcción de más de 120 hornos que están en el Polo Carbonífero ubicado en Los Matacos", lo que representa una salida productiva en medio de un escenario adverso.

Nuevas oportunidades en un contexto complejo

Capra subrayó que estas acciones se despliegan en distintos puntos del territorio, con una lógica de alcance provincial. En ese esquema, identificó al vinal como un insumo clave para la producción de carbón que demandará la planta biosiderúrgica, y destacó además el rol de los municipios en la promoción de los denominados núcleos asociativos, considerados fundamentales para ordenar la producción y mejorar las condiciones de trabajo.

En esa línea, sostuvo que se avanza en la conformación de cooperativas, consorcios y otras figuras organizativas. "Dentro del asociativismo se brinda el marco conceptual, teórico y asesoramiento", explicó y señaló que las capacitaciones incluyen herramientas concretas para el desarrollo productivo.

Finalmente, destacó que el modelo de organización cooperativa ya demostró su eficacia en la provincia a través de experiencias como el Plan Nutrir y el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña. En ese sentido, subrayó que el enfoque actual busca adaptarse con flexibilidad a las necesidades y particularidades de cada grupo de productores, además de garantizar que cuenten con las herramientas más adecuadas para integrarse con éxito en los circuitos de abastecimiento locales.

A través de esta estrategia, la provincia de Formosa profundiza la articulación entre la formación técnica, la producción primaria y el crecimiento industrial. Esta gestión tiene como propósito final el fortalecimiento del entramado económico regional, lo que genera nuevas oportunidades de progreso para los trabajadores y consolida un sistema que vincula el esfuerzo de los productores con el desarrollo estratégico de la zona.