Producción y exportación: con 147 hornos, Formosa impulsa la industrialización de carbón vegetal con una novedosa planta

El Gobierno de Formosa continúa con el desarrollo en el Parque Industrial Carbonero, un proyecto estratégico que busca consolidar una nueva cadena productiva a partir del aprovechamiento del vinal. La iniciativa apunta a escalar la producción de carbón vegetal y posicionar a la provincia en un esquema industrial con proyección exportadora.

La obra presenta un alto grado de avance con la finalización de 147 hornos industriales tipo fornalha, de un total de 160 previstos para el complejo. Esta infraestructura constituye el núcleo operativo del predio y su culminación permitirá la producción de carbón vegetal en grandes volúmenes, lo que establece las bases necesarias para abastecer una demanda sostenida en el mercado.

De forma paralela a la instalación de los hornos, se llevan a cabo diversos trabajos complementarios para garantizar el funcionamiento integral de la planta. Estas tareas incluyen la apertura de fosas, la colocación de tubos de hormigón para cruces de calles y la edificación de sectores estratégicos, tales como oficinas administrativas y áreas destinadas al pesaje de la producción.

Producción con destino industrial y exportador

El carbón vegetal generado en este complejo será el insumo fundamental para la planta de Fermosa Biosiderúrgica, la cual demandará aproximadamente 90.000 toneladas anuales para la producción de arrabio verde. Este producto con alto valor agregado está diseñado específicamente para competir en los mercados internacionales, lo que permite que Formosa consolide un modelo industrial sustentable basado en el aprovechamiento de recursos locales y su inserción en cadenas globales de suministro.

Asimismo, el proyecto integra a los productores paipperos en la nueva cadena de valor, lo que fomenta el procesamiento de materias primas en su lugar de origen y diversifica las oportunidades económicas dentro del territorio provincial. Esta articulación estratégica fortalece el entramado productivo regional al promover la inclusión y la participación activa de los pequeños productores en una actividad industrial con impacto directo en el desarrollo de sus comunidades.

Tanto el Parque Industrial Carbonero como la planta biosiderúrgica se consolidan como motores fundamentales para la creación de empleo y la dinamización de la economía provincial. Estas infraestructuras no solo impulsan la actividad productiva local, sino que también actúan como catalizadores de inversión y desarrollo en la región, que además fortalece el tejido social a través de nuevas oportunidades laborales.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca afianzar un modelo de desarrollo que integre armónicamente la industrialización, la sostenibilidad ambiental y la generación de trabajo genuino. Se trata de una planificación estratégica orientada al crecimiento a largo plazo, diseñada para posicionar a la provincia como un referente de producción responsable y competitiva en el escenario económico actual.