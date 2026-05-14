Cómo hacer aromatizantes caseros para la casa con cáscaras de cítricos.

Tirar las cáscaras de cítricos es un grave error, ya que con ellas se pueden hacer aromatizantes naturales y perfumar todo el hogar con fragancias deliciosas. Ya sea limón, naranja o, incluso, mandarina, de forma fácil, rápida y económica se pueden preparar frascos que duran un montón de tiempo y rinden mucho más.

Cómo preparar aromatizantes con cáscaras de cítricos

Una de las recetas más simples consiste en preparar un spray aromático natural. Para hacerlo, se necesitan las cáscaras de dos naranjas o limones, una taza de agua, una cucharada de alcohol y un pulverizador limpio.

Hacer aromatizantes caseros con cáscaras de cítricos es muy fácil y económico.

El primer paso es hervir las cáscaras durante unos 15 minutos para que liberen sus aceites naturales y el aroma impregne el agua. Luego, se deja enfriar la mezcla y se cuela. Después, se agrega una cucharada de alcohol, que ayuda a conservar el preparado y a que el perfume permanezca más tiempo en el ambiente.

Una vez listo, el líquido se coloca dentro de un pulverizador y puede utilizarse sobre cortinas, sillones, alfombras o distintos rincones de la casa. También se le puede sumar canela, clavo de olor, romero o menta para obtener fragancias más intensas y personalizadas.

Otra alternativa muy utilizada es el aromatizador para hornalla. En este caso, se colocan cáscaras de cítricos en una olla pequeña con agua y especias como canela o anís estrellado. Al calentarse a fuego bajo, el vapor libera un perfume fresco que invade rápidamente toda la casa. Esta opción es un poco menos económica, sobre todo para quienes tienen cocina eléctrica.

También pueden hacerse difusores naturales colocando cáscaras secas dentro de pequeños recipientes o bolsas de tela. Algunas personas incluso las mezclan con sal gruesa o bicarbonato para absorber malos olores en placares, zapatos o ambientes cerrados.

Tips para que el aromatizante perfume toda la casa

Para lograr que el perfume de los aromatizantes caseros permanezca por más tiempo en el ambiente, hay dos tips simples que pueden marcar la diferencia. Uno es utilizar las cáscaras apenas se pelan las frutas, ya que en ese momento conservan una mayor cantidad de aceites esenciales y liberan un aroma más intenso.

Por otro lado, también es recomendable guardar los preparados en recipientes de vidrio bien cerrados y mantenerlos lejos del sol o de fuentes de calor directo, porque las altas temperaturas pueden hacer que la fragancia pierda intensidad rápidamente.