Tiene menú de parrilla al mediodía y cuesta menos de $26.000: el restaurante ideal para visitar en Palermo.

Comer asado siempre queda relegado a un plan del fin de semana. Sobre todo para las zonas de oficinas, es muy difícil encontrar opciones de parrilla para "cortar semana" y disfrutar de un almuerzo diferente en medio de la vorágine laboral. Sin embargo, una famosa cadena de restaurantes acaba de inaugurar su nuevo menú grill para los días de semana y por menos de $26.000.

En el universo gastronómico de Palermo, donde cada semana abre algo nuevo y la competencia se mide esquina por esquina, Dandy tomó una decisión que va a contramano de la tendencia: en lugar de sumar una opción más a su carta, lanza una opción exclusiva dedicada enteramente a la parrilla. En Fitz Roy 2199 se puede ir a comer asado, matambre a la pizza y variedad de cortes en pleno mediodía.

Los platos de parrilla, ahora, definen el espíritu del lugar: matambre a la pizza y asado banderita, ambos acompañados de papas fritas, a $25.900. Todo lo que se espera de unas buenas brasas, en el formato y el tiempo de un almuerzo que tiene que cerrar bien. Los Almuerzos Grill están disponibles de lunes a viernes de 12 a 15hs y se puede reservar previamente para asegurar tu lugar a través de la web.

Un menú para todas los gustos

Sin embargo, asado no es lo único que venden en los mediodías. El menú de almuerzos incluye bebida sin alcohol y café, y se pueden elegir entre varias opciones: pasta, ensalada o pollo.

Por un lado, destacan los clásicos tagliatelle con pisto manchego, vegetales, salsa de tomates frescos, aceite de ajo y albahaca. También se puede elegir ensalada Caesar con lechuga capuchina, aderezo propio y pechuga grillé. Por último, el menú ofrece escalopines de pollo con salsa de puerros, mousseline de papas y hierbas, zanahorias encurtidas con miel y curry. Los tres a $22.900.