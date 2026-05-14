El Probador Virtual de Google llegó a la Argentina: cómo usarlo

La herramienta busca resolver el no saber cómo quedará una prenda en el cuerpo del usuario.

Google lanzó en Argentina una nueva función impulsada por inteligencia artificial que permite probarse ropa y zapatos de manera virtual antes de hacer una compra online. La herramienta, llamada “Try On” o “Pruébalo”, ya está disponible también en Chile, Colombia y México dentro de Google Shopping y busca resolver uno de los mayores problemas del comercio electrónico: no saber cómo quedará una prenda en el cuerpo real del usuario.

La novedad funciona a partir de una foto de cuerpo completo subida por el usuario. Luego, la IA de Google genera una imagen personalizada mostrando cómo lucirían distintas prendas, zapatillas o accesorios puestos sobre esa persona. Según explicó la compañía, la tecnología es capaz de interpretar proporciones corporales, poses, pliegues, texturas y materiales para ofrecer una simulación más realista.

Cómo funciona “Pruébalo” de Google

La herramienta está integrada dentro de Google Shopping y también aparece en algunos resultados de Google Imágenes. Para usarla, primero hay que seleccionar una prenda compatible y luego tocar el botón “Pruébalo”. Después de subir una foto, la inteligencia artificial procesa la imagen y crea una vista previa de cómo quedaría esa ropa o calzado sobre el usuario.

Google asegura que el sistema permite experimentar con distintos estilos, colores y combinaciones antes de concretar la compra. Además, los usuarios pueden guardar looks favoritos, compartirlos con otras personas y acceder directamente al sitio del vendedor para completar la operación.

La empresa remarcó que la función utiliza IA generativa para recrear detalles como sombras, arrugas y la caída de las telas sobre distintos tipos de cuerpo. También indicó que las fotos cargadas por los usuarios no se comparten con terceros ni se utilizan en otros servicios de Google.

La herramienta está integrada dentro de Google Shopping.

Google apuesta fuerte al comercio electrónico con IA

El desembarco de esta tecnología en Latinoamérica marca un nuevo avance de Google en el uso de inteligencia artificial aplicada a las compras online. La compañía apunta a ofrecer una experiencia más cercana a la de un local físico, reduciendo dudas sobre talles y estilos, algo que suele generar cambios y devoluciones en el e-commerce de indumentaria.

Según Google, “Pruébalo” tiene acceso a miles de millones de productos disponibles dentro de Google Shopping, incluyendo ropa, vestidos, pantalones, tops y zapatos de distintas marcas y tiendas. Esto permite comparar opciones de manera rápida y visualizar cómo quedarían sobre cada usuario sin necesidad de ir a un negocio físico.