La predicción del científico Nikola Tesla: "Podremos comunicarnos entre nosotros instantáneamente"

"Cuando lo inalámbrico se aplique a la perfección, toda la Tierra se convertirá en un cerebro enorme... Podremos comunicarnos entre nosotros instantáneamente, independientemente de la distancia. No solo esto, sino que a través de la televisión y la telefonía nos veremos y oiremos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara". Nikola Tesla fue el arquitecto eléctrico del siglo XX, considerado un visionario de la corriente alterna que soñó con energía libre e inalámbrica, adelantándose décadas a nuestra era digital.

Es fascinante notar que esa frase no es solo una "predicción", sino una descripción casi exacta del mundo en el que vivimos ahora mismo. Nikola Tesla no solo imaginaba el futuro, intentaba construirlo. A continuación, repasamos el contexto clave para entender de dónde venía esta visión.

El origen de la frase premonitoria de Nikola Tesla: Una entrevista de 1926

Tesla pronunció estas palabras durante una entrevista con John B. Kennedy para la revista Collier’s, titulada "When Woman is Boss" ("Cuando la mujer mande"). En ese momento, Tesla tenía 70 años y, aunque muchos lo consideraban un "científico loco" retirado, él estaba sintetizando décadas de trabajo en lo que llamó su Sistema Mundial de Transmisión Inalámbrica.

El concepto del "Cerebro Mundial"

Tesla creía que la electricidad y el magnetismo eran la sangre y los impulsos nerviosos del planeta. Su idea era que:

La Tierra es un conductor: pensaba que el globo terráqueo podía transmitir frecuencias eléctricas a grandes distancias sin cables.

pensaba que el globo terráqueo podía transmitir frecuencias eléctricas a grandes distancias sin cables. Sincronía total: al eliminar la barrera del tiempo y el espacio para la información, la humanidad funcionaría como una sola unidad biológica coordinada (un cerebro).

-monumento al científico Nikola Tesla.

El sueño de Wardenclyffe

Para cuando dio esa entrevista, Tesla ya había fracasado financieramente con su proyecto más ambicioso: la Torre Wardenclyffe (1901-1917). Su objetivo no era solo enviar telegramas, sino transmitir energía y datos a todo el mundo de forma gratuita.

Cuando dijo "cuando lo inalámbrico se aplique a la perfección", se refería a la culminación de esa tecnología que sus inversores (como J.P. Morgan) dejaron de financiar porque no veían cómo ponerle un "medidor" para cobrar por el servicio.

Predicciones específicas en esa cita

Es impresionante cómo desglosó tecnologías que hoy son cotidianas: