Albert Einstein, científico: "No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se luchará con palos y piedras"

La escalofriante profecía de Albert Einstein sobre la Tercera Guerra Mundial.

Albert Einstein es recordado universalmente por la teoría de la relatividad, pero su legado va mucho más allá de las ecuaciones. En sus últimos años, el científico se convirtió en una de las voces morales más potentes del siglo XX, dedicando gran parte de su tiempo a advertir sobre el riesgo de la aniquilación humana.

Entre sus frases más impactantes, hay una que sigue erizando la piel de historiadores y analistas geopolíticos: "No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se luchará con palos y piedras".

El origen de una frase inmortal

Aunque muchas citas se le atribuyen falsamente, esta es auténtica y tiene un registro histórico preciso. Proviene de una entrevista que Einstein le concedió al periodista Alfred Werner para la revista Liberal Judaism (número 16), publicada en abril de 1949.

En aquel entonces, el mundo contenía el aliento. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas cuatro años antes con el horror de Hiroshima y Nagasaki, y la Guerra Fría comenzaba a fracturar el planeta en dos bloques. Cuando Werner le preguntó sobre el armamento de un futuro conflicto global, Einstein fue tajante. Su respuesta no hablaba de tecnología, sino de la desaparición de la civilización tal como la conocemos.

Un mensaje de advertencia: el regreso a la Edad de Piedra

Para Einstein, el nivel de destrucción alcanzado por la tecnología nuclear significaba que un tercer enfrentamiento no dejaría ganadores. La lógica detrás de su frase era clara: la humanidad había alcanzado tal poder destructivo que, de usarlo, borraría siglos de progreso técnico y social, devolviendo a los sobrevivientes a un estado primitivo.

En el diálogo original de 1949, la reflexión era aún más sombría: "Si la humanidad no es capaz de renunciar a la guerra, tarde o temprano se enfrentará a la aniquilación total".

El dilema tras su apoyo a la "bomba"

El contexto de esta advertencia coincide con un momento de profundo tormento personal para el físico. Einstein siempre cargó con el peso de haber firmado la famosa carta al presidente Franklin D. Roosevelt en 1939, instándolo a investigar la energía atómica por temor a que los nazis desarrollaran la bomba primero.

Sin embargo, tras ver los efectos de la radiación y la devastación en Japón, Einstein dedicó el resto de su vida al activismo antinuclear. En 1949, el escenario era crítico: la Unión Soviética acababa de realizar su primera prueba nuclear exitosa, terminando con el monopolio de EE. UU. y dando inicio a una carrera armamentista sin fin.

La solución de Einstein: ¿Un gobierno mundial?

Para evitar que su profecía de los "palos y piedras" se hiciera realidad, el genio proponía una idea radical para la época: la creación de un gobierno mundial.

Einstein sostenía que la tecnología había avanzado a pasos agigantados, pero la organización política del hombre seguía siendo "primitiva". Para él, mientras existieran estados nacionales compitiendo por el poder absoluto con armas de destrucción masiva, el destino de la humanidad estaría siempre colgando de un hilo.