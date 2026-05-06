Queda a menos de tres horas de CABA y celebra la Fiesta de la Empanada: el pueblo que deberías conocer (Foto: Redes sociales)

El próximo fin de semana llega la tercera edición de la Fiesta de la Empanada al Disco en uno de los pueblos más pintorescos de la provincia de Buenos Aires: Saladillo. La localidad se encuentra a solo dos horas y media de la ciudad porteña y ofrece muchísimas actividades para disfrutar de una pequeña escapada.

Así será la Fiesta de la Empanada al Disco en Saladillo

A unos 185 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Saladillo se prepara para uno de los eventos locales más esperados del año que reunirá gastronomía, música y mucha tradición. La Fiesta de la Empanada al Disco será el próximo domingo 10 de mayo en Álvarez de Toledo.

Durante todo el día habrá servicio de cantina y parrilla con las icónicas empanadas fritas al disco. Además, contará con puestos de emprendedores locales, food trucks y juegos infantiles para que disfrute toda la familia.

La programación del evento será muy diversa; la jornada comenzará a las 11 hs con un remate de antigüedades a cargo de Nelson Fanesi, ya sea que estés interesado o no en comprar, la propuesta ofrece la oportunidad de recorrer piezas cargadas de historia.

Sin embargo, a partir de las 14 hs comienza la verdadera fiesta, el escenario se llenará con presentaciones de artistas locales como Maridel, Jony y Los Elegidos, Gustavo Madeja, Agustina Argonz, La Cuarta Nota. También habrá una presentación del Taller Municipal de Danzas Folclóricas.

Mientras que a las 16 hs se realizará la inauguración oficial de la fiesta con la participación de la Banda de Bomberos Voluntarios de Saladillo. Será una oportunidad clave para disfrutar de la belleza y tranquilidad de Álvarez de Toledo.

Escapada a Saladillo: qué actividades se pueden hacer

Además de celebrar la Fiesta de la Empanada al Disco en Álvares de Toledo, la localidad de Saladillo cuenta con muchísimos atractivos para disfrutar de una escapada de fin de semana en la provincia de Buenos Aires.

Desde opciones al aire libre para descansar hasta propuestas de turismo aventura, Saladillo apuesta a un viajero que busca algo distinto al clásico fin de semana en la costa o la sierra con naturaleza accesible, autenticidad y la calidez del interior bonaerense. Entre las actividades destacadas se encuentran:

Vuelos en parapente : se puede hacer un recorrido de 25 minutos por los aires de Saladillo, ideal para quienes disfrutan del turismo aventura.

(Foto: Instagram/parapente_aventura.ar)

: se puede hacer un recorrido de 25 minutos por los aires de Saladillo, ideal para quienes disfrutan del turismo aventura. Ser “cosechero” por un día” : el emprendimiento Kiwis Saladillo ofrece la oportunidad de visitar una plantación de kiwis y vivir la experiencia de cosechar tu propia fruta. En temporada alta (marzo, abril y mayo) la entrada no tiene cargo si cosechás y comprás los kiwis.

: el emprendimiento Kiwis Saladillo ofrece la oportunidad de visitar una plantación de kiwis y vivir la experiencia de cosechar tu propia fruta. En temporada alta (marzo, abril y mayo) la entrada no tiene cargo si cosechás y comprás los kiwis. Visitar la Laguna Indio Muerto: se trata de uno de los destinos estrella de Saladillo para ir a pescar. Con 2.500 hectáreas y 1.800 metros de , se pueden encontrar especies como pejerrey, carpa, bagre y tararira. También ofrece avistaje de aves, caminatas al aire libre y fotografía de naturaleza. Tiene alquiler de botes, venta de carnadas, cantina y camping. saladillo

¿Cómo llegar a Saladillo desde la ciudad de Buenos Aires?

Llegar a Álvarez de Toledo para ir a la Fiesta de la Empanada al Disco desde Capital Federal es muy sencillo:

En auto:

Salir de la ciudad por la Autopista Ezeiza–Cañuelas y tomar la Ruta Nacional 205.

Pasar por Lobos y Roque Pérez hasta llegar a Saladillo.

Desde Saladillo seguir unos 15 km hacia Álvarez de Toledo, por el acceso señalizado.

Saladillo queda a solo 185 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires

En transporte público:

Lo cierto es que es necesario tomar un micro que salga desde Retiro hasta Saladillo. Para llegar a la Fiesta de la Empanada deberías seguir con un remis o taxi en un viaje corto de 15 minutos. Durante fechas festivas suele haber transporte especial para facilitar el acceso al evento.