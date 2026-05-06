Obsesión y delirio: el aterrador plan del hombre que quería atacar a la princesa Amalia, la hija mayor de Máxima

El fiscal reveló que el hombre cree tener una relación sentimental con Amalia (Instagram/@ykoninklijkhuis)

Amalia de los Países Bajos, de 22 años, vivió un cambio drástico en 2022 cuando tuvo que mudarse de Ámsterdam a Madrid por una amenaza seria contra su seguridad, relacionada con el crimen organizado neerlandés. Aunque la situación parecía haberse calmado, en los últimos días volvió a resurgir tras la detención de un sospechoso que habría planeado un ataque contra ella y su hermana Alexia, de 20 años.

El caso comenzó a tomar forma en febrero, cuando las autoridades arrestaron a Anne Romke van der H., un hombre de 33 años oriundo de Uithuizen, un pequeño pueblo en Groningen con menos de 5.000 habitantes. El sospechoso estaba alojado en un hotel del barrio costero de La Haya, donde causó disturbios. Al registrar su habitación, la policía encontró dos hachas con inscripciones inquietantes: las palabras "Alexia", "Mossad" y "Sieg Heil" estaban grabadas en las armas. Además, había una nota que mencionaba "Amalia", "Alexia" y "baño de sangre".

En su declaración inicial, el detenido negó tener malas intenciones hacia las hijas de los reyes Guillermo y Máxima. Afirmó que compró las hachas para un "viaje de supervivencia" con la princesa de Orange, y agregó que le gustaría unirse al ejército "para disparar a la gente". Durante los interrogatorios, el fiscal reveló que el hombre cree tener una relación sentimental con Amalia y que presenta ideas delirantes junto a antecedentes de problemas psicológicos.

La justicia programó la próxima audiencia para el 27 de julio, donde se espera conocer más detalles del plan que había preparado el acusado. Mientras tanto, permanece bajo custodia policial por la gravedad de sus actos y el riesgo de fuga, ya que suele alojarse en hoteles y su domicilio fijo está en Uithuizen. Su defensa solicitó que no se le imponga prisión preventiva, pero la Fiscalía aguarda el informe psicológico para decidir.

¿Cómo siguen las vidas de las hijas de Máxima Zorreguieta?

En medio de esta situación, Amalia y Alexia continúan con su vida diaria, aunque la detención reabre una herida en la familia real neerlandesa. Amalia estudia Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam, participa activamente en la vida pública y recibe formación militar, siguiendo la tradición de otras casas reales europeas.

Por su parte, Alexia estudia Ingeniería Civil en la prestigiosa University College de Londres (UCL), especializándose en construcción e infraestructura. Inicialmente cursó Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social, pero luego decidió cambiar de carrera. Así, ambas mantienen sus proyectos académicos y personales mientras enfrentan esta nueva amenaza.