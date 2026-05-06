Cuándo es la final de la Champions League: a qué hora es y en dónde se juega

La Champions League 2026 ya tiene fecha de la final. Mientras se disputa la semifinal entre PSG y Bayer Munich, en el partido decisivo está Aarsenal que un día antes se por 1-0 frente al Atlético de Madrid en Londres y así aseguró su presencia en la definición del torneo más prestigioso de clubes a nivel europeo.

El partido más importante en la temporada europea será el 30 de mayo y se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, un escenario que recibirá a los dos mejores equipos del continente para coronar al campeón de la Champions League 2026. Respecto a la definición, si el partido finaliza empatado en el tiempo reglamentario, se jugarán dos prórrogas de 15 minutos cada una. De mantenerse la igualdad, el campeón se decidirá por penales, garantizando un desenlace de máxima tensión para los fanáticos.

Esta edición del torneo ha mostrado un nivel superlativo en las semifinales, con representación de cuatro de las cinco grandes ligas europeas. Solo Italia no logró posicionar a un equipo en esta instancia crucial, lo que habla de la paridad y la exigencia del certamen.

Horarios de la final

Fecha: Sábado, 30 de mayo de 2026.

Sábado, 30 de mayo de 2026. Sede: Puskás Aréna, Budapest.

Puskás Aréna, Budapest. Transmisión: ESPN y Disney+ Premium.

ESPN y Disney+ Premium. Horarios por país: Argentina/Uruguay/Chile: 13:00 / 12:00.



La maldición de DT argentinos

La derrota de Atlético de Madrid ante Arsenal en semifinales de la Champions League no solo dejó afuera al equipo español, sino que también prolongó una histórica sequía. Diego Simeone volvió a quedarse a un paso del título y estiró una racha que golpea al fútbol argentino desde hace seis décadas.

El Emirates Stadium fue escenario de otro capítulo frustrante para el Atlético de Madrid en la Champions League, pero también para nuestro país. Simeone volvió a quedarse en la antesala de la gloria, incluyendo las finales del pasado sin poder coronarse, y esta nueva caída refuerza una estadística que se transformó en una verdadera “maldición” para los entrenadores argentinos en el máximo torneo europeo.

Una sequía que se arrastra desde 1965

La Champions League, históricamente dominada por equipos y entrenadores europeos, no ha vuelto a tener un campeón argentino desde hace más de medio siglo. Para encontrar el último antecedente hay que retroceder hasta 1965, cuando Helenio Herrera conquistó el torneo con el Inter de Milán.