Turner construyó un vínculo con la Argentina cuando adquirió varias propiedades en la Patagonia

El empresario estadounidense y magnate de los medios Ted Turner murió este miércoles a los 87 años en su casa cerca de Tallahassee, Florida, según informó la CNN. Revolucionó el panorama informativo mundial al lanzar en 1980 el primer canal de noticias las 24 horas, algo que hoy es habitual en el rubro.

Turner construyó un vínculo con la Argentina cuando adquirió varias propiedades en la Patagonia para, según él, la conservación de la fauna y la flora local. La primera compra fue en 1996, cuando el fundador de la cadena CNN adquirió la estancia La Primavera, en la provincia de Neuquén.

Ubicada en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, la estancia tiene 4487 hectáreas que funcionan como un santuario de biodiversidad donde Turner invirtió millones para la recuperación de flora nativa y la protección del huemul, un animal en peligro de extinción.

La segunda propiedad que adquirió el empresario estadounidense fue San José, en Tierra del Fuego, donde antes funcionaba una base aérea. Y la tercera fue Collón Cura, también en Neuquén, que posee 37.000 hectáreas. Esta última propiedad se convirtió en la base operativa de su empresa La Primavera Argentina LLC.

Collón Cura también funciona como un lodge de pesca de clase mundial, que atrae a figuras internacionales que buscan la exclusividad que solo el sur argentino puede ofrecer.

Quién fue Ted Turner

Turner nació en 1938 en Cincinnati y cuando tenía nueve años se trasladó con su familia a Savannah, Georgia. Estudió en la Escuela McCallie, una preparatoria privada para chicos en Chattanooga, Tennessee. También asistió a la Universidad Brown, donde primero se especializó en obras clásicas y más tarde se fue hacia la economía.

Tras salir de Brown, Turner regresó al sur para convertirse en director general de Macon, una rama del negocio de su padre, y en 1963 pasó a ser el presidente y director ejecutivo de Turner Advertising Company cuando tenía 24 años, luego del suicidio de su padre.

Su irrupción en la televisión inició en la década de 1970. A partir de allí adquirió emisoras de radio y compró un canal cerca de la quiebra en Atlanta, donde había comenzado a experimentar con programación alternativa. Pero la verdadera innovación llegó en 1976, cuando decidió distribuir esa señal mediante satélite.

La idea final se concretó el 1 de junio de 1980 con el lanzamiento de CNN, una apuesta inédita que se consolidó con el paso de las décadas y alcanzó reconocimiento mundial. Turner expandió su imperio mediático con la creación de señales derivadas como la CNN Headline News y CNN International, que ampliaron su alcance dentro de Estados Unidos como a escala global.