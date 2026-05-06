Murió Ted Turner, el fundador de CNN que transformó la industria mediática

El magnate de los medios de comunicación falleció a los 87 años. FOTO: NA.

Ted Turner, el empresario y deportista cuya ambición transformó la industria de los medios de comunicación, falleció a los 87 años. La noticia de su deceso fue confirmada por la cadena CNN, medio que él mismo fundó, citando un comunicado de prensa de Turner Enterprises. Si bien no se especificó una causa inmediata de muerte, Turner había hecho público en septiembre de 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que marcó sus últimos años de vida.

La carrera de Turner se caracterizó por una capacidad inusual para identificar nichos de mercado antes que sus competidores. Su ascenso al éxito financiero comenzó tras asumir la dirección del negocio de vallas publicitarias de su padre. Sin embargo, su verdadero impacto se produjo en el sector televisivo: en 1970, adquirió una cadena de televisión local que se convertiría en la base de un vasto y pionero grupo televisivo.

Turner fue una de las figuras más poderosas del entretenimiento en Estados Unidos, fundamentando su imperio en la especialización de contenidos. A través de sus diversas cadenas, ofreció programación dedicada exclusivamente a las noticias, deportes, reposiciones y cine clásico. Su cartera de activos creció significativamente con la incorporación del estudio cinematográfico MGM/UA, lo que le otorgó el control sobre una vasta biblioteca de películas antiguas.

Un hito fundamental en su biografía fue la fusión de Turner Broadcasting System con Time Warner en 1996. En esta nueva estructura, Turner desempeñó el papel de principal accionista y dirigió la división de redes de cable. No obstante, este periodo representó un desafío personal y profesional; tras décadas de operar con total libertad como su propio jefe, Turner experimentó dificultades importantes para integrarse en un sistema corporativo rígido, lo que derivó finalmente en la pérdida del control de las cadenas que había creado.

Compromiso ambiental y filantropía

Más allá de su faceta como magnate de los medios, Turner consolidó un legado como uno de los principales ecologistas y terratenientes de Estados Unidos. Su preocupación por los problemas globales se tradujo en acciones de gran envergadura, destacando su histórica decisión de donar 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas, convirtiéndose en uno de los filántropos más importantes de su generación.

Turner mantuvo una presencia constante en la cultura popular y el deporte profesional. En los ‘70, fue propietario de los Atlanta Braves de béisbol y de los Atlanta Hawks de la NBA. Su espíritu competitivo también se manifestó en la navegación, donde capitaneó su yate, el Courageous, hasta obtener la victoria en la Copa América.

Su vida privada también fue objeto de interés mediático, especialmente durante su matrimonio con la actriz ganadora del Óscar, Jane Fonda. Con su fallecimiento, desaparece una figura central que no solo creó la cadena de noticias CNN, sino que redefinió el alcance de la televisión por cable y la responsabilidad social corporativa a nivel mundial.