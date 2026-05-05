ATE definió un nuevo paro de los estatales contra el Gobierno para esta semana

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió este martes un paro de 24 horas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para este jueves como respuesta a la amenaza de 700 despidos del Gobierno Nacional y de eliminación de 1.000 funciones del organismo de las 3.000 que tiene actualmente, por lo que se intenta una reducción del 30% del organismo.

“Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente señaló: “No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población. El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario”.

“No vamos a aceptar que se pierda personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria en cuya formación invertimos todas las argentinas y los argentinos. Este vaciamiento que el Gobierno pretende llevar adelante generará consecuencias muy graves”, detalló Aguiar y agregó: “También alertamos sobre la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar”.

Aguiar hizo referencia la presencia de Gendarmería Nacional dentro del organismo ante la escalada del conflicto. El sindicato anticipó que realizará una nueva asamblea el martes 12 en la sede del INTI para definir la continuidad del plan de acción.

Los servicios del INTI que el Gobierno quiere desarticular

Según denunció ATE, mediante la Resolución 42/26 del organismo el Gobierno pretende desarticular varias líneas de trabajo del INTI, entre las que se incluyen: