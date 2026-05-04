El precio de los alimentos se disparó 1,3% en la cuarta semana de abril, una aceleración similar a la registrada la semana anterior, cuando los productos que componen la canasta básica ya habían escaldado 1,4%. Nuevamente, la carne fue uno de los principales motores del incremento, con un alza cercana superior al 1% en solo siete días. No obstante, el aceite y los lácteos superaron largamente el promedio: aumentaron casi 3% y 4%, respectivamente.

El relevamiento de la consultora LCG evidenció una clara intensificación de la inflación en alimentos, con subas destacadas en rubros esenciales como bebidas, aceites, lácteos y carnes. Además, ya se acumulan tres semanas consecutivas con incrementos. En este escenario, el promedio mensual de las últimas cuatro semanas dejó atrás la tendencia descendente que venía mostrando desde febrero y avanzó 0,2 puntos porcentuales, ubicándose en 1,7%.

A su vez, el porcentaje de productos con aumento se sostuvo en un valor apenas por debajo del 20% del total de la canasta, mientras que las variaciones de precios presentaron similar dispersión y presencia de valores extremos respecto a la semana anterior. De esta forma, el promedio mensual volvió a acelerarse, interrumpiendo la desaceleración iniciada tras el pico de fines de febrero.

Feroz avance de la leche, el aceite y la carne

En la cuarta semana de abril, los precios de los alimentos mostraron un repunte marcado, consolidando una tendencia que ya se venía insinuando.

Entre los aumentos más relevantes se destacaron:

Lácteos y huevos: 3,7%

Bebidas para consumo en el hogar: 2,8%

Aceites: 2,8%

Verduras: 1,9%

Condimentos y otros alimentos: 1,5%

Carnes: 1,4%

Azúcar, miel, dulces y cacao: 1,3%

Comidas listas para llevar: -0,2%

Panificados, cereales y pastas: -1,3%

Frutas: -1,7%

La carne volvió a ocupar un lugar central dentro de la dinámica inflacionaria y continúa siendo uno de los productos más sensibles dentro de la canasta básica. Su relevancia radica en su fuerte peso tanto en el consumo de los hogares como en la medición del Indec, lo que hace que cualquier variación en sus precios tenga un impacto directo sobre el índice general de inflación.

Aún así, un 60% de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se explicó por lácteos (1,1 puntos de incidencia), bebidas (0,3 puntos) y panificados (0,2 puntos).

Nuevo golpe inflaiconario al bolsillo

Casi en la misma línea, la consultora Analytica sostuvo que en la cuarta semana de abril, los precios de alimentos y bebidas vendidos en supermercados de todo el país mostraron un aumento del 0,9%. Con este resultado, el promedio de incremento en las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,3%. Para el índice general de precios, se estima una suba mensual del 2,8% durante abril.

En cuanto a la dinámica por regiones, la Patagonia registró el menor ajuste, con un alza del 0,5%, luego de haber sido la zona con mayores incrementos la semana anterior. En contraste, la región pampeana encabezó las subas, con un incremento del 1,1%.

Al observar el promedio de las últimas cuatro semanas en el nivel general, sobresalieron los aumentos en pescados y mariscos (+3,5%) y en aceites, grasas y mantecas (+2,7%). En cambio, los rubros con menores variaciones fueron pan y cereales (0,9%) y carnes y derivados (0,9%). Por su parte, las frutas mostraron una caída en sus precios del 2,9%.