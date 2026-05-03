Milei ya se había reunido con Michael Milken en septiembre de 2025.

El presidente, Javier Milei, partirá este martes rumbo a Estados Unidos por cuarta vez en lo que va de 2026, en un viaje fugaz con el objetivo de participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken.

Se trata de un centro de estudios económicos que se presenta como independiente y no partidario, pero a cuyo presidente, Michael Milken, Milei elogió como "defensor de las ideas de la libertad", pese a haber sido condenado por delitos financieros en los años noventa.

Según el itinerario que confirmó la Casa Rosada, el mandatario argentino partirá de Buenos Aires el martes al mediodía rumbo a Los Ángeles, donde arribará el miércoles durante la madrugada.

Ese mismo día se reunirá con Michael Milken, para luego disertar en la Conferencia Anual de esta organización por la tarde. Apenas terminada su participación, regresará al país, donde arribará hacia el mediodía del jueves.

El itinerario de Milei en su viaje a Estados Unidos para la Conferencia Anual del Instituto Milken

Martes 5 de mayo 13:00 horas (hora argentina): Partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Miércoles 6 de mayo 00:30 (hora de EE.UU), 04:30 (hora argentina) - Arribo del vuelo presidencial a Los Angeles. 10:00 (hora de EE.UU), 14:00 (hora argentina) - Reunión con el Presidente del Instituto Milken , Michael Milken, y posteriormente, encuentro grupo reducido de empresarios 14:00 (hora de EE.UU.), 18:00 (hora argentina) - Disertación del Presidente de la Nación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken 18:00 (hora de EE.UU) 22:00 (hora argentina) - Partida del vuelo de regreso a la Argentina

Jueves 7 de mayo 13:30 (hora argentina) – Llegada a la Ciudad de Buenos Aires



La Conferencia Anual del Instituto Milken 2026

El evento dará inicio el domingo 3 de mayo y el miércoles será el turno del Jefe de Estado para tomar la palabra en la conferencia, que este año tiene por lema “Liderando en una nueva era”.

Conferencistas de todo el mundo y diversos sectores de la sociedad -como finanzas, tecnología, salud, entre otros- serán parte de los paneles sobre temas de las mencionadas áreas a tratar durante la conferencia, en la cual se abordarán soluciones prácticas sobre los desafíos que propone el mundo actual.

Milei participará por segunda vez como orador de una conferencia que supo tener como panelistas, entre otras personalidades, al ex presidente Bill Clinton, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; el magnate Jensen Huang y la reina Rania de Jordania.

En aquella oportunidad, durante 2024, el Presidente argentino invitó a los empresarios presentes a invertir en el país al decir que Argentina “tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.