El presidente, Javier Milei, partirá este martes rumbo a Estados Unidos por cuarta vez en lo que va de 2026, en un viaje fugaz con el objetivo de participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken.
Se trata de un centro de estudios económicos que se presenta como independiente y no partidario, pero a cuyo presidente, Michael Milken, Milei elogió como "defensor de las ideas de la libertad", pese a haber sido condenado por delitos financieros en los años noventa.
Según el itinerario que confirmó la Casa Rosada, el mandatario argentino partirá de Buenos Aires el martes al mediodía rumbo a Los Ángeles, donde arribará el miércoles durante la madrugada.
Ese mismo día se reunirá con Michael Milken, para luego disertar en la Conferencia Anual de esta organización por la tarde. Apenas terminada su participación, regresará al país, donde arribará hacia el mediodía del jueves.
MÁS INFO
El itinerario de Milei en su viaje a Estados Unidos para la Conferencia Anual del Instituto Milken
- Martes 5 de mayo
- 13:00 horas (hora argentina): Partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.
- Miércoles 6 de mayo
- 00:30 (hora de EE.UU), 04:30 (hora argentina) - Arribo del vuelo presidencial a Los Angeles.
- 10:00 (hora de EE.UU), 14:00 (hora argentina) - Reunión con el Presidente del Instituto Milken , Michael Milken, y posteriormente, encuentro grupo reducido de empresarios
- 14:00 (hora de EE.UU.), 18:00 (hora argentina) - Disertación del Presidente de la Nación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken
- 18:00 (hora de EE.UU) 22:00 (hora argentina) - Partida del vuelo de regreso a la Argentina
- Jueves 7 de mayo
- 13:30 (hora argentina) – Llegada a la Ciudad de Buenos Aires
La Conferencia Anual del Instituto Milken 2026
El evento dará inicio el domingo 3 de mayo y el miércoles será el turno del Jefe de Estado para tomar la palabra en la conferencia, que este año tiene por lema “Liderando en una nueva era”.
Conferencistas de todo el mundo y diversos sectores de la sociedad -como finanzas, tecnología, salud, entre otros- serán parte de los paneles sobre temas de las mencionadas áreas a tratar durante la conferencia, en la cual se abordarán soluciones prácticas sobre los desafíos que propone el mundo actual.
Milei participará por segunda vez como orador de una conferencia que supo tener como panelistas, entre otras personalidades, al ex presidente Bill Clinton, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; el magnate Jensen Huang y la reina Rania de Jordania.
En aquella oportunidad, durante 2024, el Presidente argentino invitó a los empresarios presentes a invertir en el país al decir que Argentina “tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.