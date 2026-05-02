Luxurix presenta Sin frenos: brillo pop, deseo y una identidad nacida en la noche porteña.

Luxurix lanzó su álbum debut con canciones que recorren el empoderamiento, el desamor y el placer desde una mirada atravesada por la pista de baile y la libertad de romper con todos los géneros.

Mucho más que un nombre artístico, Luxurix funciona como un alter ego. Un personaje construido desde la libertad, la exageración y el deseo de romper con todas las etiquetas posibles, las musicales, las estéticas y también las de género. Su universo está hecho de licencias nocturnas, de cuerpos que se encuentran en los márgenes de la fiesta y de canciones que hablan sin filtros sobre lo que suele quedar afuera.

"Sin frenos", la carta de presentación de Luxurix

Ese universo toma forma ahora en Sin frenos, su álbum debut, un trabajo donde el artista transforma esas vivencias en canciones cortas, intensas y cargadas de identidad. El disco recorre el empoderamiento, las heridas del desamor y las fronteras prohibidas del placer, no como conceptos abstractos sino como escenas concretas, pequeñas historias atravesadas por la experiencia personal.

Con una propuesta sonora que mezcla pop, electrónica, brillo de pista y una nostalgia que aparece casi como eco emocional, Sin frenos se presenta como una declaración de principios. Hay beats pensados para bailar, pero también una búsqueda narrativa que convierte cada tema en una especie de manifiesto íntimo.

En sus redes sociales, donde comparte parte de ese universo visual y performático, Luxurix se define desde una estética que combina glamour, teatralidad y una fuerte impronta queer. La construcción del personaje dialoga con la tradición del ídolo pop, pero también con una escena independiente que encontró en la noche LGBTQ+ de Buenos Aires un espacio de experimentación artística y política.

Lejos de buscar la neutralidad, Luxurix abraza el exceso: maquillaje, dramatismo, vulnerabilidad y deseo como forma de resistencia. En esa tensión entre lo festivo y lo emocional aparece la fuerza de su propuesta.