Ucraniana Kostyuk derrota a rusa Andreeva y se lleva el título del Abierto de Madrid

La tenista ucraniana Marta Kostyuk celebra tras ganar el Abierto de Madrid a la rusa Mirra Andreeva, en el Parque Manzanares, Madrid, España.

​Marta Kostyuk se impuso a Mirra Andreeva por 6-3 y 7-5 en una hora y 20 minutos para alzarse con el título del Abierto ‌de Madrid el sábado, logrando ‌así la tercera corona individual de su carrera.

La ucraniana, cuyos únicos triunfos anteriores se produjeron en Austin en 2023 y en Ruan el mes pasado, llegó a la capital española con una misión y se marchó con el trofeo tras una exhibición rebosante de determinación y nervio.

Kostyuk comenzó con una intensidad implacable, entrando en la pista y golpeando como si cada golpe fuera el último. Aportó potencia ​bruta y voluntad, mientras ⁠que Andreeva respondió con un enfoque más pulido y paciente, mezclando sus ‌golpes de una forma que en ocasiones frustraba a su rival.

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No ⁠obstante, fue Kostyuk quien tomó el control. ⁠En el sexto juego del primer set, aumentó la presión, provocando una serie de errores no forzados de la rusa antes de romperle el servicio y ponerse 4-2 ⁠arriba. Otro juego ganado con autoridad amplió su ventaja a 5-2.

Sin ​embargo, al sacar para el set, Kostyuk titubeó. Concedió dos ‌puntos de break, que salvó para llegar ‌al deuce, solo para cometer una doble falta en el punto de ⁠set y empatar el partido una vez más. Tras recuperar la compostura, cerró el set por 6-3 tras 34 minutos en el asalto a su primer título WTA 1000.

"Es increíble estar aquí ahora mismo", dijo Kostyuk. "Solo puedo dar las ​gracias a mi ‌equipo por apoyarme a lo largo de todos estos años. Si miras las estadísticas, estaba muy por debajo y nunca pensé que estaría aquí donde estoy ahora, jugando como estoy jugando".

Andreeva, que esta semana ha cumplido 19 años y ocupa el octavo puesto del ranking mundial, ⁠lleva mucho tiempo siendo considerada una de las jóvenes jugadoras con más talento del circuito. Sin embargo, en Madrid volvió a parecer que le cuesta cuando se le asigna el papel de favorita.

El segundo set fue de lo más cambiante. Andreeva cedió un break al principio con sucesivos errores no forzados, pero respondió de inmediato, consiguiendo dos puntos de ruptura tras una doble falta de Kostyuk y empatando 1-1. Se puso ‌3-1 arriba cuando Kostyuk falló un smash rutinario, y la ucraniana se quedó mirando incrédula mientras el impulso del partido parecía cambiar de bando.

No duró mucho. Kostyuk remontó hasta el 3-3, aprovechando un triple punto de break, y el partido se convirtió en una prueba de nervios.

Con una ventaja de 5-4 y Kostyuk al servicio para ‌mantenerse en el partido, Andreeva protagonizó tres magníficos intercambios para llegar al deuce, pero desperdició un punto de set con un error no forzado. Consiguió otro con un impresionante golpe ‌ganador, pero Kostyuk ⁠respondió con dos aces consecutivos y empató a 5-5.

La tarde de altibajos de la rusa terminó con una doble falta que ​le dio a Kostyuk el break decisivo en el 6-5. Esta vez no hubo vacilación. La ucraniana cerró el partido con autoridad para hacerse con un título que puso de relieve tanto su potencia como su resistencia.

(Editado en español por Carlos Serrano)