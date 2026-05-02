Esta es la fórmula para vivir bien: la Universidad de Harvard compartió 5 hábitos atemporales y saludables.

La Universidad de Harvard, a través de su sitio web, compartió cinco hábitos atemporales para llevar una vida saludable. "Intenta incorporar hábitos saludables a tu rutina diaria", recomendó la alta casa de estudios y advirtió que "las soluciones rápidas y las modas pasajeras pueden ser poco beneficiosas para nuestra salud, e incluso algunas resultan perjudiciales".

Cuáles son los 5 hábitos que hay que tener para una buena salud, según Harvard

En primer lugar, desde Harvard recomiendan la atención plena como herramienta para combatir la ansiedad y el estrés. "Integra la atención plena en tu día a día. La atención plena y la meditación son técnicas complementarias que han demostrado aliviar el estrés, mejorar el sueño y aumentar la concentración", indican y subrayan que "preocuparse demasiado por el pasado o el futuro rara vez resulta beneficioso. La liberación excesiva de hormonas del estrés afecta a nuestro corazón, cerebro y sueño, lo que tiene consecuencias negativas para nuestra salud".

La Universidad de Harvard compartió cinco hábitos saludables.

Otro hábito a incorporar es priorizar el dormir. "Dormir mal puede hacerte sentir fatal: irritable, con la mente nublada, lento de movimientos, y afectar negativamente a tu salud con el tiempo. Por el contrario, dormir lo suficiente y de forma reparadora fortalece el sistema inmunitario, ayuda a controlar el peso y favorece el bienestar físico y mental, la memoria, el juicio y otras funciones cognitivas. Incluso puede prolongar la longevidad", explican desde la prestigiosa universidad.

Siguiendo la línea de incorporar rutinas saludables, desde Harvard explican que "numerosas evidencias demuestran que las dietas ricas en verduras, frutas, legumbres como lentejas, guisantes y frijoles, y alimentos mínimamente procesados ​​favorecen la longevidad y la vitalidad", en este sentido, "las dietas basadas en plantas son mejores para nuestra salud: las investigaciones las relacionan con menores tasas de enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer y enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Además, son mejores para el planeta".

Asimismo, de manera complementaria es fundamental combatir el sedentarismo. "Cumplir con los requisitos de ejercicio en 30 minutos diarios es estupendo, pero puedes obtener aún mayores beneficios para tu salud y bienestar si buscas maneras de mantenerte activo durante todo el día", aconsejan.

Por último, pero no por eso menos importante, la alta casa de estudios advierte sobre la exposición a toxinas. "La contaminación del aire, los microplásticos y las sustancias químicas persistentes conocidas como PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) son difíciles de evitar en la vida moderna". Es por eso que, es recomendable "utilizar un filtro de agua, reemplazar los plásticos de cocina por vidrio, botellas de agua de acero inoxidable y vajilla sin plomo, así como utilizar un purificador de aire y ventilar las estufas de gas al cocinar", concluyen.