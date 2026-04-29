La dieta nórdica que ayuda a dormir mejor y vivir más años.

Somos lo que comemos, y es en este sentido que Dawn Jackson Blatner, nutricionista dietista registrada en Chicago y autora de The Superfood Swap, habló sobre los beneficios de la dieta nórdica. "Es muy similar a la mediterránea, pero incluye más alimentos que crecen en climas fríos", indicó la especialista.

Sobre los beneficios de la dieta nórdica, se sumó a dar su opinión David L. Katz, especialista en medicina preventiva, expresidente del Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida y coautor de How to Eat: "Todas las buenas dietas se componen de alimentos reales, en su mayoría vegetales. La dieta nórdica es una variación del mismo tema. Sus beneficios para la salud se traducen en vitalidad y longevidad generales".

La dieta nórdica es balanceada y trae grandes beneficios a la salud.

Por su parte, la reconocida revista National Geographic citó una entrega de la revista European Journal of Nutrition, donde se comparten una serie de estudios que comprobaron que "las personas que se adherían estrictamente al estilo de alimentación nórdico tenían un 22 % menos de riesgo de morir prematuramente por cualquier causa, un 16 % menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares y un 14 % menos de riesgo de morir por cáncer, en comparación con aquellas con una menor adherencia".

Qué es la dieta nórdica y qué alimentos se comen

Sobre el detalle de la dieta nórdica, desde NatGeo explican que consiste en una alimentación basada principalmente en plantas, frutas, tubérculos y verduras como el coliflor y el repollo. Estos alimentos naturales se combinan con otros, como cereales integrales, pescados grasos, legumbres, frutos secos y semillas.

"Estos alimentos suelen cocinarse con condimentos como perejil, eneldo, mostaza, rábano picante, vinagre y/o cebollino, además de aceites saludables para el corazón, como el aceite de canola (también conocido como aceite de colza)", suman desde la revista de ciencia, que detalla que, además, en la dieta nórdica se suelen consumir lácteos bajos en grasas, como el skyr y el kéfir.

Por último, aclaran que la dieta nórdica tiene cuidado con las carnes magras y huevos: "Los huevos y las carnes magras, como el bisonte, el venado y el reno, se consumen con moderación", así como "se desaconseja el consumo de alimentos azucarados y altamente procesados, aunque no se excluyen". En este sentido, desde NatGeo concluyen que "al igual que la dieta mediterránea, la dieta nórdica no prohíbe determinados alimentos. Se trata más bien de un estilo de alimentación flexible que de una dieta estructurada".