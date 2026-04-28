Nelson Castro volvió a criticar al gobierno de Javier Milei.

Nelson Castro apuntó nuevamente contra el gobierno de Javier Milei este martes 28 de abril por la mañana, en el programa Vamos Rivadavia que conduce diariamente en Radio Rivadavia. El reconocido periodista dejó entrever algunas de las falencias que hoy afectan a la gestión del presidente: la falta de análisis sobre la respuesta de la sociedad a sus medidas y, según él, el peso que le otorgó a Karina Milei en sus decisiones.

"Cuando el presidente no habla con nadie, no tiene la posibilidad de solucionar los problemas de la gente", expuso primeramente, para luego añadir: "El puede creer que su plan es fantástico, ahora uno va a reaccionar de una manera, otro va a reaccionar de otra manera y hay que prestar atención a esto".

Nelson Castro criticó a la gestión de Javier Milei.

¿Qué dijo Nelson Castro sobre la gestión de Javier Milei?

En esa misma línea, expuso: "Me da mucha pena el Presidente, porque representa una oportunidad perdida. Porque después, cuando la gente se harta, descree de los fundamentos. Dice 'no mirá, ¿ves? Esto del superávit fiscal y demás no nos lleva a ninguna parte', y estamos perdidos. Es lo que le pasó a Macri y a Menem".

Finalmente, hizo hincapié en el otro de los puntos flacos de la gestión: "La patología de la psicología del presidente. Es decir, una dependencia con Karina Milei creciente y dañina. Veía los comentarios: 'No, porque Karina se abrazó con fulano'. ¿Y quién es Karina? Se ha transformado en la Rasputín de este gobierno. Macri tuvo su Rasputín en Marcos Peña, es una desgracia".