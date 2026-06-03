El BCRA acumuló en mayo un déficit cuasi fiscal de 60 mil millones de pesos

El Banco Central tuvo en mayo un déficit cuasi fiscal de por lo menos 60 mil millones de pesos por las operaciones de esterilización del excedente monetario diario que antes se conocían como operaciones de pases pasivos y ahora, para esconderla y que no se entere el presidente Javier Milei, las realiza en una una rueda denominada REPO y su costo se contabiliza como “Otros” en el balance de la entidad.

La cartera de Economía también esconde el déficit financiero con dos maniobras sobre la contabilización del peso de la deuda del Tesoro: no registra la variación del capital en los bonos ajustados por CER y no contabiliza los intereses en las Letras de Capitalización (Lecap) y que en conjunto representan hasta 2 puntos del PBI, en una práctica aceptada por el mercado pero que fue objetada por el Fondo Monetario Internacional.

Las dos maniobras, del Banco Central de la República Argentina y del Tesoro Nacional, buscan consolidar el relato de la administración libertaria del presidente Milei sobre un supuesto saneamiento del sistema monetario y fiscal que debería generar el fin de la inflación, lo que no se registró salvo meses aislado en ningún momento de la gestión.

El propio FMI reconoce en el staff report que acompañó la aprobación de la segunda revisión la existencia de un déficit cuasi fiscal de 0,4% del PBI y estimó en 0,8 puntos del PBI el déficit solo por la capitalización de intereses de las Lecap (sin considerar la variación de capital por ajuste CER). También recuerda que el déficit cuasi fiscal del año pasado fue de 0,5% del PBI. El Banco Central interviene todas las jornadas en la denominada rueda REPO donde “absorbe” todo el excedente monetario en una estrategia que intenta estabilizar la oferta y demanda de dinero para que las oscilaciones no se reflejen en crisis de las tasas de interés.

Por decisión de Milei, el BCRA dejó de establecer la tasa de política monetaria y empezó a fijar lo que se denomina la “cantidad de dinero” que por la variación de la demanda es imposible de controlar diariamente y se tarda hasta dos trimestre en conocerse las estadísticas. Por decisión del FMI, el BCRA volvió a establecer un “corredor de tasas” tomando fondos en la rueda REPO a 20% y ofreciendo asistencia a los bancos con necesidades de liquidez a 25% de Tasa Nominal Anual, por debajo de la inflación real lo que las convierte en tasas negativas que licuan el ahorro de los argentinos.

En la rueda de este miércoles se estima que el BCRA retiró unos 3,5 billones de pesos, por los que pagará una Tasa de interés Nominal Anual de 20%, que actúa como piso para el costo del dinero en el sistema financiero. En mayo se pudo estimar una absorción diaria de 3 billones de pesos a la tasa piso de 20%, lo que deja un costo de 1.900 millones de pesos diario, que a lo largo del mes significa un déficit cuasifiscal de 60 mil millones de pesos.

El presidente Milei en repetidas ocasiones durante toda su gestión habló de la eliminación del déficit cuasi fiscal, como en 2024 el Congreso del IAEF y en la exposición de la Sociedad Rural, cuando aseguró que “eliminamos recientemente el déficit cuasifiscal porque eliminamos todos los pasivos remunerados del balance del Banco Central". Este año en la Asamblea Legislativa dijo que “el déficit cuasifiscal del Banco Central fue eliminado en tan solo 6 meses" y en la Bolsa de Cereales volvió a incluir la eliminación del déficit cuasifiscal entre los principales logros de su programa económico.

Esta semana, en su exposición ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Milei sostuvo: “nosotros trabajamos fuertemente en la contención de la oferta eliminando el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, controlando la cantidad de dinero”. Todas las menciones del presidente Milei al déficit cuasi fiscal fueron falaces. Salvo unas pocas jornadas en julio de 2025, cuando el equipo económico eliminó las Letras Fiscales (Lefi) y generó un descalabro en la política monetaria que potenció la corrida cambiaria pre electoral, el BCRA siempre generó déficit cuasi fiscal en cumplimiento del rol de administrador de la oferta de dinero.