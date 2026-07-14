Lamine afirma que el fútbol debe unir mientras España se prepara para la semifinal contra Francia

Lamine Yamal cumplió 19 años el lunes, con diamantes alrededor del cuello, travesuras en la familia y el partido más importante ‌de su vida por delante, ‌pero el mensaje más claro del delantero español antes de la semifinal del Mundial contra Francia no tuvo que ver con goles, regalos ni fama.

Cuando se le preguntó por el polémico comentario del ex primer ministro español Mariano Rajoy, quien afirmó que Francia es un gran equipo pero "no tiene ningún jugador francés", Lamine, hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana, dijo ​que el fútbol debería ⁠unir.

"Mañana vamos a jugar un partido muy bonito, pero si el ‌fútbol sirve para algo es para unir a la gente", ⁠dijo Lamine a los periodistas.

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"Francia y España ⁠son ejemplos de integración, el fútbol es eso: integración. No hablar de lo que haya dicho otra persona", agregó.

Fue una respuesta mesurada por parte de un ⁠jugador aún lo suficientemente joven como para que le pregunten ​por los regalos de cumpleaños y lo suficientemente famoso ‌como para que su familia se ‌vea envuelta en el foco mediático del torneo.

Lamine sonrió cuando le preguntaron ⁠por su hermano Keyne, de tres años, cuya espontaneidad ante las cámaras de televisión lo ha convertido en una de las atracciones inesperadas de España en el Mundial.

"Mi hermano no se da cuenta, hace lo que ​hace en ‌casa, y cuando la cámara lo enfoca, se le ocurren travesuras. Me gusta que la gente le tenga cariño, me entretiene verlo en la pantalla", señaló.

Lamine también acudió a la rueda de prensa luciendo un extravagante collar de diamantes, el regalo de cumpleaños ⁠que se había hecho a sí mismo, en vísperas de un partido que describió como "el más importante de mi vida".

Sin embargo, Lamine afirmó que no le preocupan sus propias estadísticas, a pesar de haber marcado solo un gol en el torneo hasta el momento.

"Cada torneo es diferente, no me preocupa haber marcado solo un gol en el Mundial hasta ahora. Estamos ganando, he visto Mundiales en ‌los que España quedó eliminada, y de momento eso no ha pasado, espero seguir jugando partidos para poder marcar", apuntó.

España se enfrentará a Francia en Dallas por un puesto en la final del Mundial, y la semana en la que Lamine celebra su cumpleaños añade un toque dramático más en torno ‌a un jugador que parece sentirse cada vez más cómodo soportando una atención que a otros podría abrumar.

"Va a ser un gran partido. Un partido que todos esperaban ‌que se jugara. ⁠Ambos equipos atacarán y defenderán, seguro que será un partido muy igualado. Es el partido más importante que voy a jugar, ​estamos muy ilusionados", apuntó.

Por ahora, quiere que sea el fútbol el que hable, preferiblemente con la fuerza suficiente para llevar a España al menos un partido más allá.

Con información de Reuters