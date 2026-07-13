El Gobierno de Milei extendió la emergencia eléctrica hasta 2027

El Poder Ejecutivo oficializó la prórroga de la emergencia eléctrica hasta fines de 2027, a través del DNU 585/2026 publicado en el Boletín Oficial. La decisión alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. De esta manera, el Gobierno puede seguir fijando el valor de las tarifas y continuar con el plan de reducción de subsidios.

En ese sentido, el decreto argumentó que la medida se justifica porque “persisten aún las circunstancias que motivaron” la emergencia inicial, declarada en diciembre de 2023 y prorrogada en 2024 y 2025.

El Gobierno subrayó que el proceso de normalización del mercado eléctrico “todavía se encuentra en desarrollo”. El presidente Javier Milei y su gabinete firmaron la norma, que otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Energía para avanzar en la reorganización del sistema y en la adecuación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Los considerandos de la medida

En los considerandos, el Ejecutivo destacó que, aunque hubo avances en la recomposición de la cadena de pagos y en la reducción de subsidios, las condiciones técnicas y regulatorias aún requieren herramientas excepcionales para garantizar el funcionamiento del sistema. El decreto remarca que durante el pico de demanda de febrero de 2025 se registraron 30.257 megavatios, con un margen de reserva de apenas 4,4%, considerado insuficiente para afrontar contingencias sin afectar el abastecimiento.

Asimismo, se señala que más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que las estaciones transformadoras operan con niveles superiores al 90% de utilización. Otro de los argumentos centrales es la necesidad de coordinar la emergencia eléctrica con la del gas natural, prorrogada hasta la misma fecha mediante el Decreto 49/2026.

El Gobierno enfatizó la “interdependencia operativa y económica” entre ambos sistemas. En ese sentido, se subrayó que el gas natural constituye un insumo crítico para la generación térmica de electricidad, por lo que mantener plazos diferentes podría generar “desfasajes regulatorios y operativos” que afectarían la seguridad del abastecimiento.

El DNU también apunta a consolidar la normalización del MEM y a continuar con la reducción gradual de los subsidios energéticos generalizados, reemplazándolos por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Entre los objetivos, se incluye fortalecer la cadena de pagos, sostener inversiones en infraestructura y garantizar tarifas “justas y razonables” para los usuarios, en línea con la Ley 24.065 que regula el servicio público de electricidad.

El Ejecutivo también destacó la necesidad de promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad, para alentar inversiones privadas para asegurar el suministro a largo plazo.

La prórroga, según el Gobierno, busca coordinar decisiones regulatorias, operativas y tarifarias en un marco de transición que aún no concluyó. “La mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia”, sostiene el decreto.