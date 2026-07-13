Murió Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, tras una larga enfermedad

La industria cinematográfica internacional se viste de luto tras la confirmación de que el actor Sam Neill murió el lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado difundido en redes sociales. El actor reconocido por su papel en Jurassic Park transitaba una extensa enfermedad.

El mensaje oficial describió la partida del actor como “repentina e inesperada” y subrayó que Neill “estuvo rodeado de su familia” y “murió con la dignidad que caracterizó toda su vida”.

Nacido en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, bajo el nombre Nigel John Dermot Neill, el intérprete se trasladó con su familia a Nueva Zelanda en 1954. A los 12 años adoptó el nombre Sam para diferenciarse de otros compañeros llamados Nigel.

Tras un breve paso por la carrera de derecho, que calificó como “catastrófico”, se inclinó por la actuación en la Universidad de Canterbury. Más tarde se unió al Downstage Theatre en Wellington, donde recibía apenas 35 dólares semanales y comida sobrante de la cocina.

La trayectoria del actor de Jurassic Park

Su primer gran papel llegó con Sleeping Dogs (1977), la primera película neozelandesa estrenada en Estados Unidos. A partir de allí, su carrera se expandió con títulos como My Brilliant Career (1979), Omen III (1981) y The Hunt for Red October (1990).

El salto definitivo a la fama ocurrió en 1993 con dos producciones clave: The Piano, de Jane Campion, y Jurassic Park, de Steven Spielberg, donde interpretó al icónico Dr. Alan Grant. Curiosamente, el papel había sido ofrecido inicialmente a Harrison Ford.

A lo largo de cinco décadas, acumuló más de 150 créditos en cine y televisión, incluyendo Dead Calm, Event Horizon, Bicentennial Man y Peter Rabbit. También fue considerado para suceder a Roger Moore como James Bond en 1986, aunque finalmente el rol quedó en manos de Timothy Dalton.

En televisión, destacó en Peaky Blinders como el mayor Chester Campbell, además de participar en The Tudors, The Twelve y series animadas como The Simpsons y Rick and Morty.

En 2016 volvió a brillar con Hunt for the Wilderpeople, éxito que marcó el ascenso de Taika Waititi y le abrió la puerta a cameos en Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder.

En sus memorias Did I Ever Tell You About This?, publicadas en 2023, reveló que había sido diagnosticado con linfoma T angioinmunoblástico en etapa tres. “No tengo miedo de morir, pero me molestaría”, confesó entonces a The Guardian, añadiendo que deseaba “otra década o dos”.

El actor relató que firmó un contrato con una farmacéutica: si sobrevivía más de cuatro meses, el tratamiento sería gratuito. Durante el resto de su vida continuó con quimioterapia mensual.

Además de su carrera artística, Neill administraba una granja y bodega llamada Two Paddocks, en Central Otago, Nueva Zelanda. Allí nombraba a sus animales con nombres de colegas como Laura Dern o Helena Bonham Carter.

Fue distinguido como Officer of the Order of the British Empire en 1991 y como sir en 2022, tras aceptar la distinción de caballero en el sistema de honores de Nueva Zelanda.

Le sobreviven sus cuatro hijos —Andrew, Tim, Elena y Maiko— y seis nietos. Su familia lo recordó como un hombre apasionado por la actuación y la vida en el campo, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la cultura popular.