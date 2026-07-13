La tensión en Medio Oriente se disparó tras el fin de la tregua: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán para impedir el cierre del estrecho de Ormuz, mientras Teherán prometió venganza por la muerte del líder supremo fallecido. El petróleo ya subió más de un 6% y los mercados globales reaccionan con fuerte volatilidad. En las últimas horas, Washington intensificó sus bombardeos contra objetivos militares iraníes tras acusar a Teherán de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria respondió con misiles y drones contra bases estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar, ampliando el conflicto a toda la región del Golfo. En paralelo, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, juró vengar la muerte de su padre, lo que elevó la retórica a niveles inéditos en décadas. El presidente Donald Trump replicó con amenazas de “diezmar y destruir por completo” Irán, mientras Israel alertó sobre supuestos planes iraníes para atentar contra el mandatario estadounidense. La confrontación tiene consecuencias inmediatas en los mercados: el precio del crudo se disparó más de un 6%, alcanzando su nivel más alto en dos semanas, ante el temor de un bloqueo prolongado en Ormuz, ruta clave para el comercio mundial de energía.
Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos
Lo comunicaron las agencias estatales IRNA y Tasnim. Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica insistió en su postura sobre el estrecho de Ormuz
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Irán lanzó una ofensiva con misiles y drones contra bases militares estadounidenses
Irán lanzó una ofensiva con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos de Washington sobre territorio iraní. La Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que la “operación de represalia continúa” y advirtió que no cesará mientras persista la intervención norteamericana en la región.
La primera fase de los ataques se dirigió contra la base aérea Príncipe Hassan en Jordania, donde, según los comunicados oficiales iraníes, fueron incendiados silos de misiles y depósitos de combustible. Posteriormente, la ofensiva alcanzó la base de Sheikh Isa en Bahréin, destruyendo instalaciones de mantenimiento de helicópteros, un hangar con un avión de guerra electrónica P-8 y un centro de mando de drones estadounidenses. Finalmente, en Kuwait, la Guardia Revolucionaria afirmó haber destruido depósitos de combustible, el sistema de defensa aérea Patriot de la base Ali Al Salem y un radar estratégico en la base Ahmed Al Jaber.
En paralelo, el Ministerio del Interior de Bahréin activó sirenas de alarma e instó a la población a buscar refugio, mientras Estados Unidos confirmó una nueva oleada de ataques ofensivos contra decenas de objetivos en Irán, con el objetivo de debilitar sus capacidades militares en el estrecho de Ormuz. La tensión se intensifica en un escenario donde Teherán insiste en que ese paso marítimo es “territorio iraní” y rechaza la presencia de fuerzas extranjeras.
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Estados Unidos redobla la ofensiva contra Irán y crece la incertidumbre en la región
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Oriente Medio continúa atravesando un escenario de alta fragilidad. Estados Unidos e Irán mantienen abiertas las conversaciones técnicas para intentar consolidar un acuerdo que ponga fin al conflicto, mientras Teherán culminó el funeral del líder supremo Alí Jamenei en medio de una ceremonia con una fuerte carga simbólica y política. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía advirtió que una nueva escalada militar podría alterar el equilibrio del mercado petrolero y volver a afectar el suministro mundial de crudo. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy domingo 12 de julio.
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Israel mató a un trabajador humanitario que pasaba el Mundial en Gaza
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EE.UU. e Irán continúan dialogando, pero Trump advirtió que terminó el alto el fuego
Washington confirmó que continúan las conversaciones técnicas con Teherán para avanzar hacia un acuerdo de paz. Pero el mandatario aclaró que se terminó el alto el fuego.
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Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán: "Los vamos a golpear fuerte"
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Estados Unidos reactivó la guerra y pone en jaque las negociaciones de paz con Irán
El Comando Central estadounidense anunció el lanzamiento de ataques contundentes contra territorio iraní. Acusaron a Teherán de haber atacado primero a tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz el lunes por la noche. El gobierno persa prometió "tomar medidas decisivas" para proteger sus intereses y seguridad nacional.