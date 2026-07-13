Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos

Irán lanzó una ofensiva con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos de Washington sobre territorio iraní. La Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que la “operación de represalia continúa” y advirtió que no cesará mientras persista la intervención norteamericana en la región.

La primera fase de los ataques se dirigió contra la base aérea Príncipe Hassan en Jordania, donde, según los comunicados oficiales iraníes, fueron incendiados silos de misiles y depósitos de combustible. Posteriormente, la ofensiva alcanzó la base de Sheikh Isa en Bahréin, destruyendo instalaciones de mantenimiento de helicópteros, un hangar con un avión de guerra electrónica P-8 y un centro de mando de drones estadounidenses. Finalmente, en Kuwait, la Guardia Revolucionaria afirmó haber destruido depósitos de combustible, el sistema de defensa aérea Patriot de la base Ali Al Salem y un radar estratégico en la base Ahmed Al Jaber.

En paralelo, el Ministerio del Interior de Bahréin activó sirenas de alarma e instó a la población a buscar refugio, mientras Estados Unidos confirmó una nueva oleada de ataques ofensivos contra decenas de objetivos en Irán, con el objetivo de debilitar sus capacidades militares en el estrecho de Ormuz. La tensión se intensifica en un escenario donde Teherán insiste en que ese paso marítimo es “territorio iraní” y rechaza la presencia de fuerzas extranjeras.