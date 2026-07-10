Israel mató a un trabajador humanitario que pasaba el Mundial en Gaza

Una multitud de habitantes de Gaza se movilizó para homenajear a un funcionario palestino de una organización humanitaria egipcia, quien había impulsado la transmisión de partidos de la Copa del Mundo en el enclave devastado y murió esta semana durante un ataque aéreo israelí contra el taxi en el que se trasladaba.

El ataque acabó con la vida de Mohammad al-Waheidi antes del partido entre Egipto y Argentina del martes, junto con otras tres personas, en la ciudad de Gaza, informaron los servicios médicos.

Las proyecciones de los encuentros en pantallas gigantes llevaron un momento de alegría a miles de fanáticos del fútbol en el enclave. Como muchos otros árabes, los palestinos alentaban al seleccionado de Egipto, que cumplió una destacada actuación hasta quedar eliminado por Argentina.

Las fuerzas israelíes sostuvieron que el objetivo del ataque había sido un militante de Hamás y señalaron que tenían conocimiento de los reportes sobre la muerte de personas no involucradas en el conflicto. Sin embargo, no contestaron quién era el presunto combatiente.

Aun así, ninguna organización armada palestina identificó como integrante propio a alguna de las personas que murieron durante esa jornada.

Prácticamente la totalidad de los dos millones de habitantes gazatíes —en su mayoría desplazados reiteradamente— reside actualmente en una angosta porción de territorio costero controlada por Hamás, principalmente en carpas precarias o en construcciones deterioradas.

Para los palestinos, Egipto representa el aliado estratégico árabe más importante de su causa y de su objetivo de constituir un Estado. Durante las últimas tres décadas, el país colaboró en la negociación de distintos acuerdos de cese del fuego, entre ellos el conseguido en octubre del año pasado con la participación de Qatar, Turquía y Estados Unidos.

Quién era Mohammad al-Waheidi, el trabajador humanitario palestino despedido por una multitud en Gaza

Dos fuentes de los servicios de seguridad de Egipto indicaron que Waheidi era responsable de las tareas logísticas de la agencia de asistencia en Gaza, organismo que funciona como el brazo humanitario del Gobierno egipcio dentro del enclave.

En una conversación telefónica con Reuters, su hijo Fawaz expresó: "Mi padre trabajó duro para llevar algo de entretenimiento a la gente, a los desplazados, a nosotros y a ⁠todos los que sufren en Gaza; intentó acercarles los partidos a sus tiendas de campaña y a sus ‌refugios destrozados".

Según esas fuentes, un funcionario de Egipto abordó con Israel la muerte de Waheidi y manifestó su rechazo tanto a la persistencia de la política de asesinatos como a cualquier impedimento para el trabajo de la comisión.

Antes de ser sepultado, el cuerpo de Waheidi fue cubierto el miércoles con banderas de Palestina y Egipto durante una ceremonia fúnebre de la que participaron cientos de personas. Durante toda la jornada, amigos y vecinos se acercaron a su vivienda para rendirle homenaje.