Llega la Feria Francesa, el festival con actividades gratis que celebra el Día de la Bastilla: de qué trata y cuándo es

Actividades culturales y comida para celebrar a Francia. (Crédito de foto: Feria Francesa)

El aroma a manteca, hojaldre y café de especialidad invadirá este fin de semana uno de los rincones más tradicionales de Buenos Aires. El sábado 11 y domingo 12 de julio, Plaza Francia se convertirá en el epicentro de la cultura gala con una nueva edición de la Feria Francesa. Organizado por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, este encuentro clásico de acceso libre y gratuito reunirá a miles de personas en torno al patrimonio culinario y artístico de Francia, en el marco de las celebraciones por el Día de la Bastilla.

La Revolución Francesa como hito histórico del mundo

El Día de la Bastilla, conmemorado cada 14 de julio, es la fiesta nacional de Francia. Recuerda la histórica toma de la fortaleza de la Bastilla en París en 1789, un acontecimiento simbólico que marcó el inicio de la Revolución Francesa y el fin del absolutismo monárquico, sentando las bases de la república moderna bajo las premisas de libertad, igualdad y fraternidad.

Para honrar esta fecha patria, la feria en Buenos Aires desplegará una atractiva agenda para toda la familia. El gran hito del sábado ocurrirá a las 13:30, cuando un equipo de chefs preparará en vivo un Saint-Honoré gigante de dos metros, el mítico postre que fusiona hojaldre, pasta choux, crema Chiboust y caramelo crocante. El domingo, a la misma hora, el pastelero Joaquín Pantuso dictará una clase magistral sobre trampantojos de fruta, las famosas creaciones hiperrealistas que marcan tendencia en la pastelería contemporánea.

Gastronomía francesa para celebrar el Día de la Bastilla. (Crédito de foto: Feria Francesa)

Actividades culturales para celebrar la cultura francesa

La música en vivo será el hilo conductor del fin de semana. El sábado se presentará el Léa Blondel Jazz Trio con dos funciones, a las 15:30 y 17:30, mientras que el domingo la música volverá a sonar con shows programados para las 16:00 y las 17:30, dándole una atmósfera festiva al paseo.

A lo largo del circuito, emprendedores y artesanos francófonos radicados en el país ofrecerán verdaderos tesoros culinarios. Espacios como LABAN deslumbrarán con macarons, canelés, palmeras y crème brûlée, mientras que Las Dinas y Quesos Fermier acercarán una fina selección de quesos, fiambres y embutidos típicos. El menú callejero se completará con clásicos imperdibles: croissants, pain au chocolat, crepes, sopa de cebolla, cassoulet, raclette y boeuf bourguignon.

La Feria Francesa celebra una fecha histórica fundamental, y se consolida como un puente cultural vibrante en la agenda porteña, poniendo en valor el trabajo de pequeños productores y permitiendo al público viajar a Francia a través del paladar sin salir de la ciudad.