Una librería escondida dentro de un convento: el rincón de Buenos Aires que vale la pena conocer.

Hay una librería en Buenos Aires que está oculta adentro de un convento y que es el plan perfecto para conocer. Además de su estética antigua e imponente, se caracteriza por vender joyas literarias que no se consiguen en otras librerías.

"¿Sabías que en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra una librería dentro de un convento? Les adelanto que acá no van a encontrar especialmente libros religiosos", relata el dueño de la cuenta Cronopio Viajero. Se trata de Textos Cautivos, ubicada dentro del convento San Ramón Nonato, un convento que data desde el 1600.

Está ubicada en pleno microcentro porteño. Lo que la diferencia de otras librerías es que se especializa en libros raros, antiguos, agotados y descatalogados de diferentes géneros, como de narrativa, poesía, historia, sociología, filosofía, arte, teatro y crítica literaria.

"Entre las joyas de sus estanterías encontré una edición del Martín Fierro del año 1930, una primera edición de Cien años de soledad y de Aguafuertes porteñas.También tenían Buenos Aires, Buenos Aires, de Sara Facio y Cortázar, y solo por nombrarles algunos libros", cuenta.

Lo mejor es que después de pasear por la librería, se puede dar una vuelta por el jardín del convento e incluso sentarse a comer o tomar algo en su restaurante, que cuenta con diferentes opciones de menú a precios accesibles.

Librería Textos Cautivos: dirección y horarios