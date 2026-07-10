Quién es la esposa de Bono, arquero de Marruecos fanático de River: así es Imane Khallad

Bono construyó una exitosa carrera entre Europa y Arabia Saudita, convirtiéndose en uno de los arqueros más importantes de Marruecos

El arquero Bono se ganó el reconocimiento mundial por sus actuaciones con la selección de Marruecos y por una carrera que lo llevó desde España hasta Arabia Saudita. Mientras crece el interés por su vida fuera de las canchas, también despierta curiosidad la historia de Imane Khallad, la mujer que lo acompaña desde hace años.

La carrera de Bono, el arquero que hizo historia con Marruecos

Yassine Bounou, conocido futbolísticamente como Bono, es uno de los grandes referentes del fútbol marroquí de la última década. El arquero construyó una destacada trayectoria internacional gracias a sus actuaciones en Europa y, actualmente, defiende el arco del Al Hilal de Arabia Saudita.

Aunque nació en Canadá, regresó junto a su familia a Marruecos cuando era niño. Allí comenzó su formación deportiva hasta convertirse en uno de los mejores arqueros del país y, con el paso de los años, en una pieza clave de la selección nacional.

Su rendimiento en los grandes torneos internacionales lo posicionó entre los porteros más respetados del mundo. Sin embargo, pese a la fama alcanzada, siempre eligió mantener un perfil bajo y proteger la intimidad de su entorno familiar.

Quién es Imane Khallad, la esposa de Bono

La esposa de Bono es Imane Khallad, una influencer marroquí, apasionada por la moda y con una importante presencia en redes sociales. A pesar de estar casada con una de las máximas figuras deportivas de Marruecos, decidió mantener gran parte de su vida lejos de la exposición pública.

La pareja lleva varios años de relación y, según distintos informes, contrajo matrimonio en 2016. Desde entonces, ambos evitaron compartir detalles de su vida privada, una decisión que les permitió preservar su intimidad incluso cuando la popularidad del arquero creció de manera notable.

No obstante, Imane Khallad suele acompañar a su esposo durante los compromisos más importantes de la selección marroquí. En numerosas ocasiones fue vista en las tribunas alentando al equipo nacional y apoyando al arquero durante competencias internacionales, convirtiéndose en una figura reconocida para los aficionados del país.

Su presencia pública, sin embargo, continúa siendo muy medida. A diferencia de otras parejas de futbolistas de primer nivel, prefiere aparecer únicamente en momentos puntuales y mantener el foco puesto en su familia.

Isaac, el hijo de Bono e Imane Khallad

La pareja contrajo matrimonio en 2016 y, desde el nacimiento de su hijo Isaac en 2020, prioriza una vida familiar reservada y alejada de los reflectores

La familia de Bono y Imane Khallad se completó en 2020 con el nacimiento de Isaac, el único hijo de la pareja. Desde entonces, ambos padres han sido muy cuidadosos con la exposición mediática del niño. Aunque en ocasiones compartieron algunos momentos familiares, siempre procuraron resguardar su privacidad y evitar que se convierta en una figura pública.

Diversos medios marroquíes señalan que Isaac ocupa un lugar central en la vida de la pareja y que muchas de sus decisiones personales están orientadas a ofrecerle una infancia alejada de los reflectores.

Una familia que acompaña el éxito de Bono

Mientras continúa consolidándose como uno de los arqueros más destacados del fútbol internacional, Bono mantiene la misma filosofía de vida que lo caracterizó desde el comienzo de su carrera: la humildad y el bajo perfil.

El arquero marroquí, además conocido entre los hinchas argentinos por su simpatía hacia River Plate, encontró en Imane Khallad un apoyo constante a lo largo de su recorrido profesional. La influencer estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva, acompañándolo tanto en Europa como en Arabia Saudita y durante las competencias con la selección de Marruecos.

Lejos de la exposición permanente que suele rodear a las grandes estrellas del fútbol, la pareja eligió construir una vida familiar reservada, enfocada en su hijo y en mantener un equilibrio entre el éxito deportivo y la privacidad. Esa decisión convirtió a Bono e Imane Khallad en uno de los matrimonios más discretos y estables del fútbol internacional.