Ver España vs. Bélgica en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

España y Bélgica se encuentran en un partidazo.

España y Bélgica protagonizarán uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten este viernes desde las 16 (horario argentino) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El seleccionado español llega en un gran momento futbolístico luego de superar una exigente llave frente a Portugal, mientras que los Diablos Rojos atraviesan un presente sólido y buscarán confirmar su crecimiento frente a uno de los principales candidatos al título.

El ganador del duelo se instalará entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo y dará un paso decisivo rumbo al sueño del campeonato, en un enfrentamiento que también revive un antecedente con peso histórico para España, que intentará dejar atrás el recuerdo de la eliminación sufrida frente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Por dónde ver España contra Bélgica por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre España y Bélgica será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan al encuentro España y Bélgica

La selección dirigida por Luis de la Fuente desembarca en esta instancia tras eliminar por 1-0 a Portugal gracias a un gol de Mikel Merino en el tramo final del encuentro. Más allá del resultado, España volvió a exhibir un funcionamiento colectivo que se convirtió en su principal fortaleza durante el torneo. La posesión de la pelota, la presión alta y la movilidad constante de sus mediocampistas seguirán siendo las herramientas con las que buscará controlar el desarrollo del partido frente a un rival que también llega en un gran nivel. Además, el entrenador volvió a encontrar respuestas desde el banco de suplentes, un aspecto que ha sido determinante en el recorrido del equipo.

España sueña en grande.

Del otro lado estará una Bélgica que recuperó protagonismo en el escenario internacional. El conjunto europeo accedió a los cuartos de final tras una convincente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos, en un partido donde mostró toda su capacidad ofensiva. Con futbolistas experimentados como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois, además del desequilibrio de Jérémy Doku, el seleccionado belga intentará aprovechar cada espacio para golpear de contragolpe y sacar provecho de la jerarquía de sus individualidades. El choque promete un interesante duelo de estilos. España buscará imponer el ritmo a partir del dominio del balón y la circulación paciente, mientras que Bélgica apostará por la intensidad, las transiciones rápidas y la eficacia en los metros finales.