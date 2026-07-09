Marley reveló que sucederá entre Flor Peña y Nico Occhiato después del escándalo: "Lo que quiere es..."

Marley habló de Flor Peña.

En medio de la polémica que involucra a Florencia Peña y su salida de Luzu, Marley decidió referirse públicamente al tema y explicó cuál es su postura frente a las versiones que circularon en los últimos días. La controversia surgió luego de que la actriz quedara desvinculada del canal de streaming tras haber difundido por error la falsa información sobre la muerte del padre de Lionel Messi.

Rumores de demanda y de un ciclo sin Peña

A partir de ese episodio, comenzaron a aparecer rumores sobre una posible demanda contra Luzu y sobre el futuro de El show del verano. También se instaló la versión de que Marley continuaría al frente del ciclo sin la presencia de Peña, algo que generó aún más repercusión. La situación tomó fuerza luego de que Nico Occhiato confirmara que había mantenido una reunión con el conductor.

Ante las dudas, Marley se comunicó con Ángel de Brito y dejó un mensaje que fue compartido en LAM: "Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella".

Marley confirmó que sigue siendo amigo de Flor Peña.

El conductor negó de plano que tenga pensado continuar sin su compañera y amiga: "Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso".

Marley negó que Flor Peña vaya a juicio

Sobre la posibilidad de una demanda entre Peña y Luzu, Marley contó lo que conversó con la actriz: "Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia".

Por último, el conductor explicó por qué ambos decidieron no hablar durante el conflicto: "Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos".